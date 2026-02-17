Förskollärare Gävle kommun
2026-02-17
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Gävle kommun har sju förskoleområden; Bomhus, Brynäs-Nynäs, Nordöstra, Sätra, Södra, Sörby och Valbo. Inom dessa områden finns cirka 70 förskolor varav fyra förskoleavdelningar med specialinriktning för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Vi har även 8 familjedaghem.
Till vår förskoleverksamhet söker vi nu flera legitimerade förskollärare. Vi kommer löpande att behöva tillsätta kommande tjänster och placeringen kommer att bli i något av våra förskoleområden.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Är du en pedagogisk förskollärare som vill vara med och bidra till barns lärande och utveckling? Vi söker dig som är en engagerad, positiv och driven förskollärare som brinner för ditt uppdrag och för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* att du tillsammans med ditt arbetslag har huvudansvaret för den pedagogiska undervisningen på förskolan
* att du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp, samt utvärderar verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer
* att använda lärplattformen Unikum i det systematiska kvalitetsarbetetKvalifikationer
Du är en pedagogisk och trygg förskollärare med barnet i fokus.
Vi söker dig som:
* har examen från förskollärarprogrammet och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Du kan även ha en pågående utbildning på förskollärarprogrammet med examen i juni-26
* är förtrogen med och har kunskap om förskolans läroplan
* har god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
* har erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd
* har erfarenhet av AKK och/eller erfarenhet av TAKK
* har erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell förskola
För att lyckas i rollen:
* har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
* inger du förtroende och skapar tillit samt har förmåga att sprida lugn och stabilitet
* har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare
* har du förmåga att leda och motivera barn och kollegor. Du får dem att känna tillhörighet och att vara inkluderad. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån aktuell situation
Du söker till Gävle kommuns kommande förskollärartjänster och därför kommer Intervjuer ske löpande.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
ÖVRIGT
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Upptäck våra förmåner på gavle.se. (https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/)
Mer information om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun hittar du på gavle.se. (https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/)
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det därför vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
