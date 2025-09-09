Förskollärare förskolan Hasselvägen
Förskollärarjobb
2025-09-09
Välkommen till oss på förskolan Hasselvägen! Här kommer du att arbeta tillsammans med ett stort gäng härliga pedagoger med fokus på barnen och deras utveckling och lärande.
Hasselvägen ligger i området Hälsinggården och har åtta avdelningar, tre för barn 1-3 år, tre för barn 3-5 år och två för barn 1-4 år. Vi arbetar strukturerat efter Falu kommuns systematiska kvalitetsarbete där vi har fem gemensamma studiedagar per år. De dagarna ägnar vi åt att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse.
Vi har tillgång till handledning av specialpedagog i vårt arbete och vi ingår i Tillsammans för varje barn som är ett samarbete mellan Falu kommun och Region Dalarna med syfte att samordna tidiga insatser för barnets bästa.
Hasselvägen ingår även i Team Runn som är ett nätverk med fem andra förskolor. Nätverkets syfte är att stärka likvärdigheten mellan förskolorna och höja kvaliteten på utbildningen. Vi har regelbundna träffar med förskollärare från alla förskolorna på dagtid och arbetet leds av två rektorer och en biträdande rektor.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvaret för utbildningen och undervisningen i förskolan. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Som anställd i förskolan ska du följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag enligt mål och riktlinjer i läroplanen. Du ska även erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.
För att planera undervisningen har du både enskild planeringstid och tid tillsammans i arbetslaget.Kvalifikationer
För rollen krävs
• Att du är legitimerad förskollärare eller lärare mot yngre åldrarDina personliga egenskaper
Du har en förmåga att driva utveckling genom ett tydligt ledarskap och i ditt arbetssätt har du en tydlig struktur, du är flexibel och ser möjligheter. Du har också en mycket god förmåga att skapa lärmiljöer där barn utvecklas samt skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har en god samarbetsförmåga och du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla undervisningen så att barnen utmanas och stimuleras att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet och kunskap i TAKK
• Intresse och erfarenhet av att arbeta med inspirerande lärmiljöer
• Erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn i behov av stöd
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Karolina Pettersson karolina.pettersson@falun.se 023-861 88 Jobbnummer
9500649