Förskollärare för tidsbegränsad anställning
2026-03-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Nu söker vi förskollärare för en tidsbegränsad anställning.
Idun förskolor består av tio förskolor. Förskolorna arbetar projektinriktat med ett utforskande arbetssätt i fokus. Utbildningen och undervisningen främjar barnens nyfikenhet och lust att lära och leka. Som medarbetare på Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuds du en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för en välfungerande verksamhet.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och ett engagerat ledningsteam. Du erbjuds även pedagogiska luncher och ett aktivt friskvårdsarbete med bland annat friskvårdsbidrag. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta med viktiga uppdrag där du gör skillnad i samhället. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad och de förmåner vi erbjuder.
Din roll som förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att alla barn får en meningsfull, rolig och utvecklande undervisning. Ni arbetar tillsammans med att skapa lärmiljöer som är tillgängliga, kreativa och utmanande där barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen. Du kommer att vara delaktig i arbetet med pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av varje barns utveckling och lärande. Arbetslaget arbetar tillsammans med planering, genomförande och utvärdering.
Vi tror på gemensam reflektion och kollegialt lärande och arbetar därför med nätverk både för förskollärare och för barnskötare. Du är öppen för olika perspektiv, vill lära dig av andra och delar med dig av dina kunskaper och din pedagogiska kompetens till dina kollegor.
Dina erfarenheter och kompetenser
Legitimerad förskollärare
Minst 1-3 års erfarenhet av att arbeta som förskollärare
Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer
Vi söker dig som är självgående, engagerad och har ett intresse av att bidra till barnens utveckling och lärande. Du behöver ha god samarbetsförmåga och bidra till gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. I din yrkesroll är du utvecklingsinriktad genom att vara drivande i utvecklingsarbetet samt vara nytänkande, flexibel och öppen för olika perspektiv. Du är professionell, strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
För att kunna arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och är giltigt i ett år.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan nu!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Kontakt
Mikaela Brunnström 076-1210591 Jobbnummer
9795291