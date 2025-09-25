Förskollärare Eda kommun
Eda kommun , Bildning / Förskollärarjobb / Eda Visa alla förskollärarjobb i Eda
2025-09-25
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Bildning i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker förskollärare till förskolan i Eda kommun.
I arbetet som förskollärare ingår arbetsuppgifter som föreskrivs förskollärare enligt läroplanen och att tillsammans med arbetslaget arbeta mot målen i förskolans verksamhetsplan. Förskolläraren har ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamheten i barngruppen, tillsammans med medarbetare och andra stödfunktioner på avdelningarna vid förskoleenheten och har rektor som närmaste chefKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från förskollärarprogrammet eller inväntar din förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola. Meriterande är om du tidigare arbetslivserfarenhet från liknande arbete inom förskolan, eller motsvarande arbete med barn inom förskola eller skola. Du ska vara väl förtrogen med, ha kunskap om, och arbetar för att förvekliga läroplanens mål. Du har erfarenhet av, och behärskar, digitala verktyg i ditt arbete. Vidare har du en god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i såväl tal som skrift utifrån förskolans dokumentationskrav. Önskvärt om du kan hantera Edlevo och arbetat med systematiskt kvalitetsarbete. Har du erfarenhet av arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ses detta som meriterande
Kompetensprofil
Du har ett professionellt arbets- och förhållningssätt i ditt dagliga arbete vid mötet med såväl barn, vårdnadshavare, kollegor och andra professioner. Du är organiserad och strukturerad, såväl som driven i din professionella roll och har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. I rollen som förskollärare har du en stark vilja och stor handlingskraft i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Du är öppen för att lära av och tillsammans med andra kolleger. Du har samarbetsförmåga och vågar utmana dig själv och dina kollegor i arbetet med barnen. I samarbetet med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt och fokuserar på det gemensamma målet i verksamheten.
Du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Bildning Kontakt
Förskolerektor
Ingela Myrvold ingela.myrvold@eda.se +46724527045 Jobbnummer
9525737