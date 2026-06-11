Förskollärare Blattnicksele 75%
Sorsele Kommun / Förskollärarjobb / Sorsele Visa alla förskollärarjobb i Sorsele
2026-06-11
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Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Vi söker en visstid förskollärare 75% till utbildningsverksamheten i Sorsele. Med nuvarande placering på Trollskogens förskola i Blattnicksele.
Arbetsuppgifter:
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du ansvar för den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanens uppdrag. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål.
Dina egenskaper:
Lugn, lyhörd, flexibel och god samarbetsförmåga. Som person är du utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du är ansvarstagande och har alltid barnperspektivet i fokus. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Att vara kreativ medarbetare som kan erbjuda barnen goda lärandemiljöer och med ett gott bemötande ser vi som en självklarhet. Du är lyhörd, tydlig, tillmötesgående och skapar goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare. Du bidrar med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt.
Kompetens/kvalifikationer - krav:
Legitimerad förskollärare. Stor vikt läggs på personliga egenskaper. Kunskaper i TAKK, arbete/utbildning i Friluftsfrämjandets I Ur och Skur, samt samiska är meriterande.
Varaktighet/arbetstid:
Tjänstgöringsgrad 75% visstidsanställning.
Visstid 260810-270630.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/330-023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele Kommun
(org.nr 212000-2585)
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Arbetsplats
Sorsele kommun Kontakt
Sveriges lärare
Jessica Kempe 0952-142 45 Jobbnummer
9958600