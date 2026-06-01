Förskollärare Bjälbo förskola
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mark Visa alla förskollärarjobb i Mark
2026-06-01
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Bjälbo förskola ligger i natursköna Fritsla och erbjuder en unik lärmiljö i en charmig fabrikörsbostad med stora ytor samt ett tillbyggt annex.
Vår förskola har en stor, parkliknande gård med fruktträd, bärbuskar och möjligheter till odling. Här får barnen uppleva naturens växlingar på nära håll. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår utemiljö och skapa en ny skolträdgård som inspirerar till lek, lärande och utforskande.
Hos oss står barnens nyfikenhet och lust att lära i centrum. Vi skapar miljöer där barnens tankar och idéer får ta plats och leder verksamheten framåt.
Vi lägger stor vikt vid pedagogiska relationer och möter varje barn utifrån dess unika potential.
Bjälbo förskola är Grön Flagg-certifierad och arbetar aktivt med hållbar utveckling och Agenda 2030
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en förskola där engagemang, omtänksamhet och utveckling står i centrum?
Hos oss är relationer, närvaro och nyfikenhet grunden för barns lärande.
Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö där barns utveckling, språk och framtidstro står i fokus.
Natur och hållbarhet är viktiga delar av vår verksamhet just nu arbetar vi aktivt med att skapa en ny skolträdgård som inspirerar till lek, lärande och utforskande.
Tillsammans bygger vi inspirerande lärmiljöer och låter barnen upptäcka världen både ute och inne.
Du är en engagerad och närvarande pedagog som ser varje barn och skapar tillitsfulla relationer.
Du vill bidra till kollegialt lärande och utveckla verksamheten tillsammans med oss på ett prestigelöst sätt.
Hos oss får du arbeta i en lärande organisation där vi reflekterar och utvecklas tillsammans varje dag.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare - alt lärare med inriktning mot förskola.
Vi söker dig som:
• Ser lösningar
• Har en god struktur i ditt arbete, tar eget ansvar och är målmedveten.
• Är engagerad, hängiven och empatisk. Barnen ska mötas av pedagoger som är positiva och känslomässigt tillgängliga.
• Har lätt för att samarbeta, kommunicera och har ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.
• Är villig att driva både din egen och förskolans förädling med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund.
Meriterande är kunskaper inom TAKK och naturkunskap.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
Marks kommun (visa karta
)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Nås via kommunens Kontaktcenter
Fackliga representanter 0320-217000 Jobbnummer
9940086