Förskollärare/Barnskötare
Skellefteå Friförskola Utflex AB / Förskollärarjobb / Skellefteå
2025-09-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Om jobbet
Välkommen till Utflex förskola! Vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar. Vår profil är utveckling och flexibilitet som tillsammans med ett stort intresse för utomhusaktiviteter är en förutsättning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Till Utflex förskola är vi nu på jakt efter dig som vill ha ett roligt och stimulerande arbete. Som pedagog söker vi en person som ser varje barns möjligheter, förmågor och engagerar sig i arbetet med barnen. Vi vill att du har en positiv livssyn och vill jobba i ett arbetslag där alla bidrar med sina specifika kompetenser för att tillsammans skapa goda lärmiljöer för barnen.
Verksamhetens profil ger en tydlig fingervisning på att du tycker om att vara ute och tillsammans med barnen utöva friluftsaktiviteter t.ex. åka skidor, skridskor, fiska, plocka bär, cykla. Du ser vår utemiljö som en stor tillgång i det pedagogiska arbetet.
Du är en medforskande pedagog som kan utmana barnens förmågor i vardagens olika situationer genom lek och fantasi. Tillsammans med dina kollegor ska du ha ett professionellt förhållningssätt och ha fokus på positivt kundbemötande och se till att vi håller högsta kvalitet.
Det här förväntar vi oss
Du är nyfiken, drivande, lösningsfokuserad och ser styrkan i olikheter. Du ska vara flexibel och ha förmågan att kunna tänka nytt och kreativt. Du ska vara lyhörd och inkännande för att kunna ta tillvara andras insikter och erfarenheter. Utomhuspedagogik samt specialpedagogik är meriterande.
Om Utflex
Utflex är en privatägd förskola som finns i byn Varuträsk bara 10 minuters bilfärd från Skellefteå. Vi startade vår verksamhet 2011. I vår förskola möts barnen av vuxna som ser varje barns möjligheter, förmågor och engagerar sig i arbetet med barnen.
Med läroplanen som grund vill vi bedriva stora delar av utbildningen utomhus. Närmiljön erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. Årstiderna skänker olika naturupplevelser som tas tillvara på ett medvetet sätt i utbildningen. Vi vill att barnen ska känna glädje och hitta meningsfullhet i våra årstidsrelaterade aktiviteter.
Förskolans pedagogiska grundidé bygger på en tilltro till varje barns förmåga som lärande individ. Varje barn oavsett kön och ålder måste stimuleras utifrån sina egna villkor. Det pedagogiska arbetssättet utgår ifrån att i varje förekommande situation i vardagen sker ett lärande. Utbildningen kräver pedagogens närvaro och flexibla arbetssätt med barnen. Den vuxne fångar upp tankar som barnet har och bygger vidare på barnets kunskap och fördjupar den.
I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi vill att vår miljö ska vara inbjudande, tydlig och locka till lek.
Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt sätt främja en hälsosam livsstil hos barn. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga, glada, kreativa och läraktiga. Vuxnas medvetenhet är avgörande för hur lärande sker hela dagen i allt vad vi gör på förskolan.
Tjänsten tillsätts snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: utflex@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Friförskola Utflex AB
(org.nr 556810-0118), https://www.facebook.com/Utflex-förskola-718115781661911
Varuträsk 64 (visa karta
)
931 98 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anneli Lundmark utflex@yahoo.se 070-3592444 Jobbnummer
9507205