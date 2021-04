Förskollärare/arbetslagsledare till fritidshem grundsärskola - Sundbybergs kommun - Förskollärarjobb i Sundbyberg

Sundbybergs kommun / Förskollärarjobb / Sundbyberg2021-04-12Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.Risöskolan är en grundsärskola åk F-9. Våra elever läser enligt grundsärskolans ämnen och /eller träningsskolans ämnesområden. Vi har fritidshem och KTT till våra elever. Vi är en positiv och engagerad personalgrupp som har fokus på eleven både som individ och grupp. Vi tänker nytt och nu söker vi dig som vill växa och göra skillnad tillsammans med oss!Vi har små fritidshemsavdelningar där vi vill förstärka det pedagogiska arbetet samt ledarskapet genom att ha ett antal förskollärare med inriktning fritidshem. Eftersom tjänsten är ny i organisationen så kommer anställningen vara på visstid på ett år med möjlighet till tillsvidare tjänst.Som förskollärare/arbetslagsledare med inriktning fritidshem arbetar du både i klass och på fritidshem.Dina arbetsuppgifter innebär att du under skoltid deltar i planering och genomförande av undervisning under klasslärarens pedagogiska ansvar. Under fritidstid arbetar du på fritidshem och är arbetslagsledare för fritidshem. Du ansvarar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på fritidshem. Du handleder dina medarbetare på fritidshem.Vi vill att du är legitimerad förskollärare och har några års yrkeslivserfarenhet som förskollärare. Du har erfarenhet av arbetslagsledning samt kunskap och erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill att du har en flexibelt, strukturerat och lugnt arbetssätt som främjar elevens lärande. Du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och i skrift.Du är trygg i din yrkesroll och tydlig i din kommunikation.Vi erbjuder dig en visstids semestertjänst på heltid. Du har fem timmar i veckan för möten och planering, handledning i arbetslaget en gång i månaden under skolåret. Du får hörselskydd och arbetskläder för uteverksamhet under vintern.samt ett bra team att arbeta tillsammans med.Befattningen är en visstidsanställning på heltid. Tillträde 3 aug, 2021 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 23 april 2021. Bifoga legitimation tillsammans med cv i din ansökan. Besvara urvalsfrågorna i ansökan, du behöver inte bifoga personligt brev. Intervjuer sker kontinuerligt.Välkommen med din ansökan!Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-23Sundbybergs kommun5684095