Förskollärare, 90%, Tröingebergs förskola
Falkenbergs kommun, Tröingebergs förskola / Förskollärarjobb / Falkenberg Visa alla förskollärarjobb i Falkenberg
2025-09-08
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi en förskollärare till ett vikariat hos oss på Tröingebergs förskola!
Tröingebergs förskola består av två byggnader, i den ena går barnen som är 1-3 år och i den andra går barnen som är 4-5 år. Vi har som mål att alla undervisningsgrupper ska arbeta projektinriktat. Projekten ska utgå från barnens intressen och erfarenheter för att ge barnen möjlighet att utvecklas mot målen i våra styrdokument.
Som pedagog hos oss har du ett nära samarbete med övriga kollegor, där vi tillsammans arbetar för och bidrar till att Tröingebergs förskola är en förskola av hög kvalitet. I din roll som förskollärare tar du ansvar för att tillsammans med kollegorna i arbetslaget driva och aktualisera läroplanens mål och intentioner. Detta så att barnen ges förutsättningar att utveckla de förmågor som lyfts fram i vår läroplan, detta sker både i planerade och spontana undervisningssituationer. Ditt deltagande i barnens aktiviteter definieras av att du är medupptäckare och medupplevare, utifrån det bidrar du till att skapa förutsättningar för barnen att vara i progression både i den fysiska och psykiska lärmiljön.
På enheten utmanar vi varandra kring pedagogiska frågeställningar/ställningstaganden och ser det som en god grund för fortsatt utveckling både som individ och grupp. Du kommer således att befinna dig i flera olika sammanhang där du förväntas bidra till förskolans utveckling och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Du har en god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
Som person väljer du att se det positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar. Du är utvecklingsbenägen och fokuserar på att hitta lösningar för att driva verksamheten framåt. Tillsammans strävar vi efter att alla ska lyckas både vuxna och barn!
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276594 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Tröingebergs förskola Kontakt
Rektor
Lina Andersson 0346-88 64 31 Jobbnummer
9496445