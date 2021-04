Förskollärare 80 % - Boställets Förskola AB - Förskollärarjobb i Ystad

Boställets Förskola AB / Förskollärarjobb / Ystad2021-04-05Boställets förskola AB är en fristående förskolan som bedriver sin verksamhet på en gård ute på landet, gården ligger 5 km norr om Svarte. Vi har naturen direkt in på husknuten med allt vad den har att erbjuda under årets olika årstider.Vår dagliga verksamhet genomsyras av lek, lärande, skapande, rörelse, utevistelse, sång och glädje.Vi är flexibla och arbetar utifrån barnens, föräldrarnas och personalens olika behov.Vi tar hänsyn till och utgår ifrån alla barns intresse, nyfikenhet och lust till lek och lärande.För oss är det viktigt att alla barn ska känna sig trygga och harmoniska varje dag.Vår verksamhet genomsyras av lek, utbildning och lärande i en balanserad mix.Våra pedagoger har en bred kompetens och möter varje barn där det är i sin utveckling och utifrån det utmanar och uppmuntrar barnet i dess fortsatta utveckling.Läs mer om oss på vår hemsida bostallet.nuVi är en rökfri arbetsplatsTjänsten är en fast tjänst med tillträde i augusti eller enligt ö.k.Anställningsintervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-26Boställets Förskola ABSNÅRESTADSVÄGEN 10427194 YSTAD5671699