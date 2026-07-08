Förskollärare
Stugans Privata Förskola ekonomisk förening / Förskollärarjobb / Strängnäs Visa alla förskollärarjobb i Strängnäs
2026-07-08
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Verksamhet
Förskolan Stugan är belägen i Sundby Park i Strängnäs. Stugan består av tre avdelningar och vi fokuserar på att hålla små barngrupper. Utöver läroplanen arbetar vi efter Friluftsfrämjandets normer och är certifierad Mulleförskola. På Stugan utbildas alla pedagoger i utomhuspedagogik. Våra grundstenar är mycket utevistelse, trygghet, kvalitet och glädje för barnen och därför är det viktigt för oss att vi har en välutbildad och kompetent personal. Vi arbetar för att alla ska vistas i en trygg och trivsam miljö och att vi ska ha roligt tillsammans! Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
På förskolan arbetar personalen på alla avdelningar nära varandra och nära barn/vårdnadshavare och det krävs att arbetslaget tar ett stort egenansvar. Vi söker dig som har goda kunskaper om förskolans uppdrag, har lätt att samarbeta, är flexibel, har god struktur samt brinner för din uppgift. Du ska kunna omsätta läroplanen från teori till praktik. För att trivas hos oss ser vi att du instämmer i värdet av att ha ett uppskattande förhållningssätt som överensstämmer med förskolans värdegrund, uppskattar och ser möjligheter i att bedriva förskolans verksamhet utomhus och förespråkar ordning och reda. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi vill att Du skickar CV, personligt brev och löneanspråk.Utbildning/Kvalifikationer
Förskollärare/Lärare mot tidigare år
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@stugansforskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stugans Privata Förskola Ekonomisk Förening
Sundbyvägen 15 (visa karta
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645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Personalkooperativet Stugan Ek Fören Jobbnummer
9996369