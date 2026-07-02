Förskollärare
Raoul Wallenbergskolorna AB / Förskollärarjobb / Skövde Visa alla förskollärarjobb i Skövde
2026-07-02
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Raoul Wallenbergförskolan Skövde Förskolan är belägen i hjärtat av Skövde i en anrik och vacker gammal patriciervilla. Avdelningarna har många stora rum, som lockar barnen till utforskande, lek och samspel. Gården är omgiven av höga vackra träd och buskar runt hela förskolan. Förskolan ligger mitt emot Vasaskolan och kan lätt nås genom allmänna transportmedel. Medarbetarna på förskolan är mycket engagerade och stolta över att jobba på vår förskola. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna.
Vi söker nu en engagerad förskollärare till vårt fantastiska team!
Uppdraget som förskollärare inom en Raoul Wallenbergförskola är ytterst spännande, utmanande och utvecklande. Fokus ligger både på pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap.
Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat, planerar, genomför och utvärderar verksamheten enligt gällande styrdokument och företagets värdegrund. Du leder och utvecklar utbildningen tillsammans med hela arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplanen som bas och utifrån varje barns kunskaper, förutsättningar och specifika förutsättningar.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
Är utbildad förskollärare och innehar förskollärarlegitimation.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
Är väl förtrogen med förskolans olika styrdokument.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Har ett professionellt förhållningssätt både mot såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Har förmåga att arbeta självständigt med pedagogisk dokumentation som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra barnens lärprocesser.
Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund.
Har ett gott ledarskap där du ser vikten av att vara lyhörd och arbeta med delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt din förmåga till god kommunikation med såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag
Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som förskollärare är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
Sista ansökningsdag är 2026-07-31.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8006695-2083595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), https://jobb.raoulwallenbergskolan.se
Stenkilsgatan 8 (visa karta
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541 50 SKÖVDE Jobbnummer
9990354