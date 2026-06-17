Förskollärare
Varabygdens församling, Förskolan Arken i Larv / Förskollärarjobb / Vara Visa alla förskollärarjobb i Vara
2026-06-17
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varabygdens församling, Förskolan Arken i Larv i Vara
Varabygdens församling är en stor landsbygdsförsamling samtidigt som den genom sin tillhörighet till Svenska kyrkan i Skara stift, är en liten del av den stora världsvida kristna kyrkan. Uppdraget är att tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus; "Världen behöver din kärlek strömmande genom oss" (Sv psalm 96).
Välkommen till förskolan Arken i vackra Larv!
Hos oss tror vi på kraften i olikheter – när människor med olika bakgrund, kompetenser och perspektiv möts, skapas en starkare helhet. Oavsett kunskap eller roll, är du lika mycket värd och bidrar till vår gemensamma framgång. Är du en relationsskapande person som tycker om människor och vill vara del i ett arbetslag i denna anda? Då är denna tjänst något för dig!Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Förskolan Arken drivs av Svenska kyrkan i Varabygdens församling och ligger i landsbygdsorten Larv. Förskolan är nybyggd i ändamålsenliga lokaler med fin utemiljö och möjligheter att gå till kyrkan såväl som till skogen. Förskolan har kapacitet för 40 barn och är uppdelad på två avdelningar. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån gällande styrdokument. Som förskollärare har du det huvudsakliga ansvaret för att utbildningen och undervisningen utvecklas vidare. Vi arbetar kontinuerligt med våra lärmiljöer och vill att du blir en del i detta för att kunna erbjuda barnen en stimulerande och utvecklande lärmiljö.
Förskolans kristna profil innebär att vi arbetar mycket med värdegrunden så att barnens vardag präglas av att alltid försöka behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Samarbete med församlingen sker med regelbundna besök av präst och kyrkomusiker.
Varabygdens församling strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö.
Vi söker
Vi söker dig som är en engagerad och nyfiken förskollärare med adekvat utbildning och behörighet. Du har en öppen hållning gentemot andra och vill bygga relationer både vad gäller barn, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Du är självgående, besitter en personlig mognad och är medveten i ditt pedagogiska arbete; för oss är det viktigt att du har barnens utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid för barnen på förskolan innefattande både utmaningar och trygghet. God samarbetsförmåga och flexibilitet förutsätts.
Du ska ha god kännedom om förskolans styrdokument, kunna omsätta dessa i praktiken och hålla läroplansmålen levande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade och erfarna kollegorTillsammans med dina kollegor har du möjlighet att påverka och utveckla verksamhetenSchemalagd planerings-/reflektionstidArbete i en organisation som satsar på regelbunden fortbildningFria pedagogiska måltiderKollektivavtal och förmåner enligt gällande reglerFriskvårdsbidrag och arbetskläder
För tjänsten krävs att du:
• har förskollärarlegitimation- är medlem i Svenska kyrkan- goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt har erfarenhet av digitala arbetsredskap- uppvisar utdrag från polisens belastningsregister
Välkommen att söka till oss
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde september eller efter överenskommelse. I nuläget är tjänsten på 75% med eventuell möjlighet till heltid framöver.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen tar vi enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi.Varabygdens församling strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Välkommen med din ansökan senast den 2 aug.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Frågor om tjänsten besvaras av rektor Maria Moensjö 0512-79 72 81Facklig företrädare; Sveriges Lärare, Johan Mellgren, johan.mellgren@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varabygdens församling
(org.nr 252004-9103), https://www.svenskakyrkan.se/
Sveagatan 7 (visa karta
)
534 34 VARA Arbetsplats
Varabygdens församling, Förskolan Arken i Larv Kontakt
Sveriges Lärare, Johan Mellgren johan.mellgren@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9967898