Förskollärare
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Förskola, Förskola, Förskoleområde 1 / Förskollärarjobb / Ljusdal Visa alla förskollärarjobb i Ljusdal
2026-06-09
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Förskola, Förskola, Förskoleområde 1 i Ljusdal Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vi söker nu ett flertal förskollärare till våra kommunala förskolor med start i augusti 2026 med placering på Galaxen, Tallåsen, Ämbarbo samt Järvsö förskolor.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du en ledande roll där du planerar arbetet, genomför uppföljningar samt analyserar för att förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du ska arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö där barnen står i centrum. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande allt enligt läroplanens intentioner. Du har förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp och har intresse för att arbeta med alla åldersgrupper. Du har goda It-kunskaper, kan dokumentera och vi ser gärna att du har kunskap i pedagogisk dokumentation.Kvalifikationer
Förskollärarexamen alternativt lärarexamen med behörighet att arbeta undervisa i förskolan samt förskollärarlegitimation. Vi söker medarbetare som sätter barn och föräldrar i fokus, har god kommunikationsförmåga samt upprätthåller en god service. Meriterande är att du har grundläggande datakunskaper samt att du är väl förtrogen med styrdokumenten och har förmåga att omsätta dem i praktiken.Övrig information
Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Förskola, Förskola, Förskoleområde 1 Kontakt
Janeth Dolk janeth.dolk@ljusdal.se +4665118178 Jobbnummer
9955646