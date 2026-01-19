Förskollärare
2026-01-19
Nu söker vi en förskollärare till Solvikens Förskola, som tillsammans med oss vill göra skillnad för våra barn!
Din roll
Som förskollärare hos oss har du ett viktigt uppdrag i att skapa en trygg, inspirerande och lärorik förskolemiljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas och lyckas. Du planerar och anpassar undervisningen utifrån barnens olika förutsättningar, erfarenheter och behov, med ett tydligt fokus på lärande, lek och omsorg i samspel.
Du väcker barnens nyfikenhet och lust att lära genom både planerade undervisningssituationer och genom att ta tillvara på spontana tillfällen i vardagen. Med ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt bidrar du till att undervisningen blir meningsfull, inkluderande och stimulerande för alla barn.
I din roll är du en drivande kraft i arbetet med att utveckla pedagogiska miljöer som stödjer lek, utforskande och lärande. Du har god kunskap om läroplanens mål och värdegrund och arbetar tillsammans med dina kollegor för att omsätta dessa i praktiken. Som förskollärare leder och samordnar du det pedagogiska arbetet i arbetslaget och har ett aktivt inflytande över verksamhetens utveckling.
Uppdraget innebär att du planerar, genomför, dokumenterar, följer upp och utvärderar utbildning och undervisning i enlighet med styrdokumenten. Du arbetar systematiskt med observation, reflektion och analys som en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet och bidrar därigenom till förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi förväntar oss att du har:
• Goda kunskaper i förskolans uppdrag och styrdokument samt är väl förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.
• Ett gott pedagogiskt ledarskap.
• God samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av förskolan.
• God förmåga att ansvara för undervisningen enligt läroplan.
• Ett professionellt förhållningssätt.
• En positiv inställning till utveckling av förskolans undervisning, barn och dig själv.
En positiv inställning, flexibelt arbetssätt och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.
• Förskollärarlegitimation
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: ez@solvikensforskola.se
Detta är ett deltidsjobb.
Prästavägen 633
)
