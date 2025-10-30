Förskollärare
2 st 100% Förskollärare Tillsvidareanställning med start 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre!
Stadsdel Norr är en förskola med plats för 72 barn. Vår förskola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus. Vi arbetar processinriktat för att synliggöra barns lärande och använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg. Vi utgår från att alla barn kan och vill och att de får vara i ett sammanhang där de får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens.
Vi jobbar starkt med tillsammansskap och allas möjlighet till delaktighet, såväl barn som pedagoger. Förskolans lärmiljöer är viktiga, de är föränderliga och öppna och bidrar till en lustfylld och utmanande utbildning.
Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdragKvalifikationerKvalifikationer
• Du är legitimerad förskollärare
• Har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift
Vi söker dig...
Vi söker dig som med kreativitet och pedagogisk insikt vill vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för barnen. Du har en naturlig förmåga att bygga goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare, och du ser samarbetet som en viktig del av det pedagogiska arbetet.
Som medforskande pedagog möter du barnens nyfikenhet med engagemang och lust att utforska tillsammans. Du är initiativtagande och trygg i ditt ledarskap, och du tar ansvar för att driva verksamheten framåt och bidra till en trygg, rolig och lärorik vardag. Med gott omdöme och ett reflekterande förhållningssätt fattar du kloka beslut i det dagliga arbetet och bidrar till en positiv utveckling för både barn och arbetslag.
Sista ansökningsdag 251114
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
