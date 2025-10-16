Förskollärare
Raoul Wallenbergskolorna AB / Förskollärarjobb / Knivsta Visa alla förskollärarjobb i Knivsta
2025-10-16
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Raoul Wallenbergskolorna AB i Knivsta
, Håbo
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Raoul Wallenbergförskolan Knivsta öppnade i augusti 2024. Förskolan är belägen i centrala Ängby och har utrymme för drygt 70 barn. Fokus är barnens kunskapsutveckling bland annat vad gäller att läsa, skriva och räkna. Dessutom arbetar förskolan med barnens karaktärsutveckling baserat på vår förebild Raoul Wallenberg och våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft genomsyrar verksamheten. Barnens hälsa och rörelse är en central del i förskolans verksamhet.
Vi söker nu en engagerad förskollärare till vårt fantastiska team!
Uppdraget som förskollärare inom en Raoul Wallenbergförskola är ytterst spännande, utmanande och utvecklande. Fokus ligger både på pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap.
Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat, planerar, genomför och utvärderar verksamheten enligt gällande styrdokument och företagets värdegrund. Du leder och utvecklar utbildningen tillsammans med hela arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplanen som bas och utifrån varje barns kunskaper, förutsättningar och specifika förutsättningar.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
Är utbildad förskollärare och innehar förskollärarlegitimation.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
Är väl förtrogen med förskolans olika styrdokument.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Har ett professionellt förhållningssätt både mot såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Har förmåga att arbeta självständigt med pedagogisk dokumentation som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra barnens lärprocesser.
Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund.
Har ett gott ledarskap där du ser vikten av att vara lyhörd och arbeta med delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt din förmåga till god kommunikation med såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag
Fem planerings/utvärderingsdagar per år
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som förskollärare är en tillsvidareanställning på 75% med chans till ökad sysselsättningsgrad med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde 12 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-16Så ansöker du
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Senast den 31/10 2025 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista ansökningsdag är den 31/10 2025
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), http://www.rws.se Kontakt
Cecilia Krafft cecilia.krafft@raoulwallenbergskolan.se Jobbnummer
9560690