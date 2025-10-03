Förskollärare
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Jakobsbergs förskolor enhet med sex förskolor. Verksamheten tar emot barn i åldrarna ett till fem år. Vid enheten arbetar ca 130 medarbetare, varav en rektor, fyra biträdande rektorer, barnhälsoteam med en specialpedagog samt en administrativ grupp på tre personer.
Enhetens förskolor ligger i Jakobsberg och har närhet till skogen både vid Järvafältet och i närmiljön samt närhet till flera andra skolor, bibliotek, buss och pendeltåg.
Vi har 50/50 mellan förskollärare och barnskötare på alla förskolorna. Vi har en organisation som bygger på ett nära ledarskap.
Enheten driver ett framgångsrikt språkutvecklingsarbete som utgår från Språkutvecklingsprogrammet och där bl.a. undervisning med Före Bornholm sker flera gånger i veckan på alla avdelningar. Förskolorna har också deltagit i SKUA satsning under ett och halvt år.
Inplanerade och spontan undervisning sker både ute och inne under hela dagen i alla åldrar.
I arbetsuppgifterna ingår ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla pedagogiskt arbete i barngrupp. Vi tror att du som söker tjänsten brinner för att utveckla en lärorik, rolig och stimulerande verksamhet tillsammans med förskolans pedagoger, barn och föräldrar. Vår strävan är att ständigt utveckla och anpassa miljön och verksamheten utifrån barns behov.
Som pedagog i vår organisation är du en viktig del i vårt prioriterade arbete med barns språkutveckling, vårt värdegrunds- och likabehandlingsarbete samt i vår strävan i att nå ett förtroendefullt föräldrasamarbete.
Vill du ingå i vårt team med många engagerade medarbetare? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot yngre och äldre åldrarna med examen/lärarlegitimation med ett gott ledarskap
* Ser vikten av och har lusten att utveckla den pedagogiska miljön i förskolan
* Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
* Har ett gott medarbetarskap som bidrar till ett bra arbetsmiljö
* Har en fallenhet för att organisera och strukturera arbetet på avdelningen
* Tycker om att ha ett nära dialog med vårdnadshavare
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
