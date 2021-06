Förskollärare - Skurups kommun, Asklidens förskola - Förskollärarjobb i Skurup

Skurups kommun har runt 16 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!Asklidens förskola består av tre avdelningar i ett hus med stor uppväxt utemiljö.Maskinens förskola är en nystartad förskola där du har möjlighet att forma verksamheten från grunden. Förskolan ligger i två hus med en stor utegård.Båda förskolorna är belägna i Skurups tätort med närhet till lekplatser,skog, dammar och bibliotek.2021-06-29Skurups kommun bjuder in Dig att vara en del av utbildningsväsendet med fokus på det utforskande barnet. Vi söker Dig som vill medverka i vår strävan mot kvalitet och likvärdighet i förskolan. Vi arbetar utifrån Lpfö 18, med barnkonventionen, med pedagogisk dokumentation och med reflektion som metod till utveckling av våra arbetsmetoder.Förskolorna i Skurup är Grön Flagg-certifierade. I vårt arbete har vi fokus på inkluderande undervisning och språkutvecklande arbetssätt.Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget skapa en trygg, lärorik och rolig verksamhet för barnen samt ansvara för det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Som förskollärare har du ansvar för att utveckla och driva det pedagogiska arbetet i samverkan med barnskötare.För oss är det viktigt att du förmedlar och påvisar meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för barnet i vardagen för att därigenom skapa en känsla av sammanhang. Hos oss är det viktigt att man intresserar sig för barnets intresse och planerar verksamheten utifrån barnens och verksamhetens behov och förutsättningar, på ett kreativt och lustfyllt sätt. Förskolan är barnets första steg i sin utbildningsresa, och här är det viktigt att man möts av relationistiska pedagoger som utmanar och inspirerar till ett lustfyllt och livslångt lärande.Som anställd i Skurups kommun har du tillgång tillPositiva kollegorReflektionstid, individuellt och i gruppTillgång till förskolans specialpedagog samt centrala elevhälsans resursteam (logoped, psykolog)Tillgång till iPad och smartphonesFyra utvecklingsdagar/årAktivt värdegrunds- och språkutvecklande arbetssättKompetenta och kunniga enhetsutvecklareVi hoppas att du blir nyfiken på att höra mer om vad vi kan erbjuda dig och att du väljer att söka dig till oss.Endast behöriga förskollärare med godkänd utbildning sökes. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och pedagogisk skicklighet. God samarbetsförmåga, goda kunskaper och förtrogenhet med förskolans värdegrund och läroplan är viktiga kvalifikationer.Vi behöver Dig som tycker om utmaningar, har mod att våga och känner ödmjukhet inför olikheter. Du är engagerad, flexibel och har stor social kompetens. Du tar ansvar för Din del samtidigt som Du ser till helheten.Du ska ha god samarbetsförmåga, vara uthållig, kreativ och flexibel. Du har också en god förmåga att lyfta dina kollegor och vara en bra förebild. Vi söker Dig som är nyfiken, glad och positiv och som vill vara med att utmana barnen till ett lustfyllt livslångt lärande. Du har god förmåga att se gruppens och det enskilda barnets möjligheter.Erfarenhet är meriterande.Enligt Lag (2008:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-13