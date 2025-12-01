Förskollärare 100 %
Förskollärare 100 % - Utsiktens Förskola, I Ur och Skur
Vill du vara med och skapa en trygg, lärorik och naturnära förskola där barnen får växa och utvecklas i naturen?
Vi söker en utbildad förskollärare på heltid (100 %) som vill bli en del av vårt engagerade team. Publiceringsdatum2025-12-01Om företaget
Utsiktens Förskola har I Ur och Skur-profil, vilket innebär att naturen är en självklar del av vår pedagogik. Vi arbetar utifrån läroplanen med fokus på kunskap, trygghet, hälsa och hållbarhet. Hos oss får barnen upptäcka, leka och lära i autentiska miljöer - året runt.
Dina ansvarsområden som förskollärare
Pedagogiskt ansvar: Planera, genomföra och följa upp undervisning enligt förskolans läroplan.
Ledarskap i barngruppen: Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas.
Utvecklingsarbete: Driva och utveckla förskolans pedagogiska arbete tillsammans med kollegor.
Dokumentation och uppföljning: Ansvara för pedagogisk dokumentation och utvecklingssamtal.
Samarbete med vårdnadshavare: Bygga goda relationer och kommunicera kring barnens lärande och utveckling.
Naturpedagogik: Integrera friluftsliv och utomhuspedagogik i vardagen - i alla väder!
Vi söker dig som
Är legitimerad förskollärare.
Har ett positivt, lösningsorienterat och professionellt förhållningssätt.
Brinner för barns lärande och utveckling.
Trivs med att arbeta utomhus och ser naturen som en lärmiljö.
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas i en verksamhet med stark naturprofil.
En trygg och kreativ miljö där barnens nyfikenhet står i centrum.
Tjänsten:
Omfattning: 100 %
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till rektor@iurochskurutsikten.se
senast 22 december. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden.
Har du frågor? Kontakta Charlotta
Kom och bli en del av vårt team - tillsammans gör vi skillnad för barnen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: rektor@iurochskurutsikten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören
Grönbyvägen 3 (visa karta
)
181 48 LIDINGÖ Arbetsplats
I Ur och Skur, Utsikten Kontakt
Rektor
Charlotta Bürger Hylliemark rektor@iurochskurutsikten.se 0731458189 Jobbnummer
9623706