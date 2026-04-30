Förskollärare -Läsargränds förskola
TP Förskolor AB driver idag 33 förskolor i nio olika kommuner.
Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker en legitimerad förskollärare med erfarenhet och goda referenser till Läsargränds förskola.
Läsargränd ligger i ett lugnt område nära skog och natur i Gribbylund, Täby. Förskolan består av fyra avdelningar med barn 1-2 år, 2-4 år och 3-5 år. Vi har en stor och inbjudande gård som erbjuder varierad lek och motoriska utmaningar. Läsargränd har ett öppet och lösningsinriktat arbetsklimat med en väl inarbetad, erfaren och engagerad personalgrupp som samarbetar nära mellan avdelningarna. Värdegrundsarbetet är mycket tydligt i utbildningen och vi lägger stor vikt vid ett relationistiskt förhållningssätt där allas röst är lika viktig. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling, har ett normkreativt fokus i utbildningen och ett projektbaserat arbetssätt med utgångspunkt i företagets utbildningsmål.
Du är en positiv och engagerad pedagog som trivs med att stötta barn i deras utveckling och kan samarbeta med vårdnadshavare och hela arbetslaget. Vi välkomnar dig som sprider en positiv energi och bidrar till arbetsglädje, har eget driv, är strukturerad och kan bidra till förskolans utveckling. Du kommer att arbeta med barn 3-5 år.
Läsargränd har tillagningskök med egen kock.
Tillträde augusti 2026. Tjänsten är på 35tim/v.
Läs mer om TP Förskolor och Läsargränd påwww.tpforskolor.se/forskolor/lasargrands-forskola/
Vi ser att du som söker har:
• Förskollärarexamen med förskollärarlegitimation
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande, tydligt barnfokus
• God kunskap om Läroplanen, en tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär
• God förmåga att leda ditt arbetslag
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
• Kunskap att använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
• God samarbetsförmåga
Vidare söker vi dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
• Kan tillsammans med dina kollegor synliggöra barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Internutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi avsäger oss all kontakt med rekryteringsbolag eller liknande.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Märk ansökan med : Läsargränd- förskollärare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: forskollararjobb@tpforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Läsargränd - Förskollärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tp Förskolor AB
(org.nr 556590-4405), http://www.tpforskolor.se
Läsargränd 8 (visa karta
)
187 63 TÄBY Arbetsplats
Läsargränds förskola Kontakt
Skolchef
Ann-Katrin Tunbrå 070-554 52 39 Jobbnummer
9886697