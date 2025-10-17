Förskollärarare till Sörby förskola
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
2025-10-17
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Sörby förskola ligger i ett nybyggt villaområde i Mjölby tätort, med närhet till fin natur och kommer att ha åtta avdelningar samt matsal och ateljéer. Vi söker nu dig som vill komma och utveckla utbildningen, med barnens bästa i fokus och läroplanens grundläggande värderingar som vägvisare
Vill du vara en del i det arbetet? Där nytänkande, engagemang och utveckling ligger till grund för att ge barnen möjlighet att få vara sitt bästa jag. Låter det spännande? Då ska du söka till oss på Sörby förskola.
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan.
Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen.
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, att planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Ditt förhållningssätt genomsyras av engagemang, kreativitet och nyfikenhet.
Du är en nyfiken och hängiven lagspelare som ser vikten av det kollegiala lärandet och tillför lust i arbetet. Du berikar oss med just dina kunskaper, tankar och idéer för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet. Du ser vikten av att alla i arbetslaget blir delaktiga och att ni arbetar som ett team. I syfte att utveckla lärandet hos barnen, reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt
Du har tillit till barnets kompetens, som tas tillvara som en viktig resurs i lärprocesserna. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik och där du har möjlighet att vara med och utveckla förskolans framtid.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
