Förskolelärare i förskoleklass och fritidslärare
Landskrona kommun / Förskollärarjobb / Landskrona Visa alla förskollärarjobb i Landskrona
2025-08-25
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Här har du möjlighet att arbeta i förskoleklass på Glumslövs skola. Förskoleklassen är ett viktigt steg in i skolans värld där barnen ofta har stora förväntningar på vad som komma skall. Förskoleklassen är en viktig bro mellan förskolan och skolan där relationsskapande står i fokus den första tiden.
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument samt Glumslövs skolas prioriterade mål. Du organiserar och strukturerar undervisningen så att barnen får inflytande och möjlighet att lära på ett lustfyllt och utforskande sätt. Det är viktigt att lyssna in eleverna och kartlägga deras kunskaper för att kunna utmana eleverna på en rimlig nivå utifrån individens kunskapsutveckling. Du utvärderar, analyserar och reflekterar kring ditt, arbetslagets och Glumslövs skolas arbete och bidrar aktivt till skolans systematiska kvalitetsarbete. I tjänsten ingår undervisning i förskoleklass samt mentorskap.
Du har, tillsammans med kollegor och rektor, ansvar för att verka för ett gott ledarskap i undervisningen, ett gott arbetsklimat och ett professionellt förhållningssätt som skapar arbetsglädje och främjar måluppfyllelse.
Du kommer ha en semesteranställning där halva tiden av uppdraget är i skolans verksamhet och halva tiden i fritidshemmets verksamhet. Vissa dagar kommer du att öppna och stänga på fritids. Detta är en stor möjlighet att vara tryggheten för förskoleklassens elever och samtidigt lära känna fler elever på skolan.
I fritidshemmet möter eleverna en rogivande miljö med utmaningar och aktiviteter som personalen planerat utifrån elevernas intresse. Du blir en del av ett tight arbetslag som arbetar mot fritidshemmets del i läroplanen där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet.Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare/grundskollärare
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare/grundskollärare och som är trygg i dig själv och i ditt uppdrag som förskollärare. Du har en bred behörighet, är engagerad, framåt och drivs av det kollegiala lärandet och arbetar med relationsskapande. Du är en person som kan skapa trygghet och utforma utmaningar för elevernas kunskapsutveckling. Du har goda kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och arbetar aktivt för att öka deras tilltro till deras förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Glumslöv skola Kontakt
Biträdande rektor
Linda Narfeldt linda.narfeldt@landskrona.se 0733-474289 Jobbnummer
9473053