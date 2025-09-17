Förskolelärare i förskoleklass och fritidshem
Västanåskolans Ekonomiska Fören / Förskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla förskollärarjobb i Örnsköldsvik
2025-09-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västanåskolans Ekonomiska Fören i Örnsköldsvik
Vi söker i första hand en förskollärare, tjänsten är ett vikariat 251215-270228 Tjänsten innebär att du är ansvarig för undervisning i förskoleklass med 10 elever, i samarbete med klasslärare i klass 1-2. Utöver förskoleklass ansvarar du även för skolans fritidsverksamhet tillsammans med 2 övriga pedagoger. Tjänsten är en semestertjänst på 100%. Vi söker dig som är flexibel och som tycker om utomhuspedagogik, då en del av undervisningen sker utomhus. Västanåskolan är en liten friskola, där alla pedagoger har ett ansvar för att se alla barn, vi lägger mycket vikt vid trivsel och studiero, och hoppas att detta är viktiga frågor även för dig! Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: ordforande@vastanaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanåskolans Ekonomiska Fören
, http://vastanaskola.se
Västanå 106 (visa karta
)
893 91 BJÄSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västanåskolans Ek Fören Kontakt
Ordförande/ personalansvarig
Charlotte Forsberg Notschaele ordforande@vastanaskolan.se Jobbnummer
9512551