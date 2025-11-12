Förskolan Kungshuset söker barnskötare
2025-11-12
Förskolan Kungshuset är ett föräldrakooperativ beläget i ett naturnära område vid Skövde garnison, endast två kilometer från centrum. Här bedrivs verksamheten i historiska lokaler med en trivsam utemiljö som inbjuder till lek och lärande.
Vi är en liten förskola med två avdelningar, totalt 34 barn och 9 medarbetare. Hos oss arbetar du i ett nära samarbete med kollegor på båda avdelningarna, och vi hjälps åt över avdelningsgränserna vid behov. Under anställningen tillämpar vi ett rotationsschema där varje anställd byter avdelning ungefär vart tredje år, för att främja helhetssyn och utveckling.
Vår förskola erbjuder en arbetsplats där du får vara med och påverka hela verksamheten - från pedagogik till vardagsrutiner.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära barn, kollegor och vårdnadshavare i en miljö där samarbete och delaktighet är centralt. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten. Med ett lyhört och öppet förhållningssätt inspirerar och stödjer du både barn och kollegor, och ser värdet i att skapa en stimulerande miljö för nyfikenhet, lärande och möten mellan människor.
Du har god kännedom om förskolans uppdrag enligt styrdokument och läroplan. För att söka tjänsten bör du ha barnskötarutbildning samt dokumenterad erfarenhet av arbete inom förskola.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med nära kontakt mellan alla medarbetare, barn och familjer
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor
Arbete i en inspirerande miljö med naturen runt hörnet
Arbetskläder för utomhusaktiviteter (tillhandahålls av förskolan)
Kostnadsfria måltider i barngrupp
Friskvårdstid: 30 minuter per vecka
Löneanspråk anges i samband med ansökan. Intervjuer sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för barnen på Kungshuset? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: rektor@kungshuset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan förskolan Kungshuset". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Kungshuset Ekonomisk Fören
Kungshusvägen 4 (visa karta
)
541 29 SKÖVDE Arbetsplats
Förskolan Kungshuset Ekonomisk Förening Kontakt
Styrelseordförande
Henrik Eigert styrelsen@kungshuset.com Jobbnummer
9601010