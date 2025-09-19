Förskolan kotten söker barnskötare
Vill du vara med och jobba i ett positivt arbetslag med engagerade pedagoger?
Vi söker en medarbetare på 80-100% med planerad start i oktober 2025. Anställningen kommer till en början att vara visstid där möjligheten finns att det därefter övergår i ett längre vikariat.
Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete i barngrupp. Väl förtrogen med förskolans läroplan och har god kommunikationsförmåga i det svenska språket
I ditt yrkesutövande bör du vara positivt, ansvarstagande och ha en god samarbetsförmåga.
Vid anställning är utdrag från belastningsregistret obligatoriskt.
Förskolan ligger i Uttran med goda kommunikationsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan till hr@bomo.nu
Intervjuer hålls löpande. Hittar vi rätt person kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Det ingår kostnadsfria pedagogiska måltider, friskvårdsbidrag och viss fortbildning i form av kurser/föreläsningar. Kotten ger möjlighet att vara delaktig i ett arbetslag som jobbar tätt tillsammans där du utvecklar utbildningen tillsammans med dina kollegor.
Botkyrka intresseförening för montessoripedagogik, BoMo, (även kallad Kotten) är en liten förskola med två barngrupper anpassad för 30 barn, med många engagerade pedagoger och föräldrar. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ.
Vi bedriver montessoriinspirerad förskoleverksamhet där vi utgår ifrån läroplanens intentioner och barnens intressen och önskemål, där vi erbjuder inspirerande och lustfyllt lärande. Samverkan mellan avdelningarna är en viktig del av utbildningen för att skapa en trygg och harmonisk vardag för barnen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
