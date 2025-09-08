Förskolan Framtiden söker barnskötare
Framtidens Förskola Örebro AB / Barnskötarjobb / Örebro Visa alla barnskötarjobb i Örebro
2025-09-08
Förskolan Framtiden är en liten privat förskola som ligger i Almbyområdet med platser för ca 25 barn. Under stora delar av dagen är vi uppdelade i två grupper för att anpassa undervisningen utifrån barnen samt minska barngruppen.
Vi som arbetar här brinner för vårt uppdrag och våra ledord är: Familj, Fantasi, Forskande, Förhållningssätt. Vårt mål är att barnen ska känna sig självständiga, trygga och att de haft en rolig och lärorik vistelse här. Vi har ett nära samarbete med varandra i huset med ett öppet klimat.
Vi söker en erfaren barnskötare som vill vara med och bidra till en trygg och lärorik vardag för våra barn. Vi söker dig som är glad, positiv, trygg, kompetent, självständig, ansvarstagande och har barnen i fokus.
Intervjuer kommer ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Tillträde: 1/11 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: forskolanframtiden@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Framtidens Förskola Örebro AB
(org.nr 559263-7937)
Vadarvägen 10 A (visa karta
)
702 85 ÖREBRO Kontakt
Frida Hjelm forskolanframtiden@outlook.com 0707927024 Jobbnummer
9498382