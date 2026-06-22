Förskolan Emilia söker Pedagogista

Förskolan Emilia AB / Pedagogjobb / Västerås
2026-06-22


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Pedagogista sökes till Förskolan Emilia i Västerås
Vill du vara med och utveckla en förskola där barns nyfikenhet, kreativitet och lärande står i centrum?
Förskolan Emilia är en fristående förskola i Västerås som arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Vi söker nu en engagerad pedagogista som vill vara en drivande kraft i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Tillsammans med våra pedagoger arbetar du för att synliggöra barns lärprocesser genom pedagogisk dokumentation, reflektion och inspirerande lärmiljöer.
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, förskollärare, och som har erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Du är nyfiken, reflekterande och brinner för att tillsammans med kollegor utveckla undervisning och lärande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med höga ambitioner, engagerade kollegor och ett starkt fokus på kvalitet, relationer och barns delaktighet.
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till sandra@forskolanemilia.se
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: sandra@forskolanemilia.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Förskolan Emilia AB (org.nr 556470-3964), http://www.forskolanemilia.se
Regattagatan 59 (visa karta)
723 48  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Förskolan Emilia Öst

Jobbnummer
9972880

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