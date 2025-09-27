Forskningssjuksköterska
2025-09-27
Beskrivning
Akademiskt specialistcentrum är en verksamhet inom Region Stockholm för patienter med diabetes, reumatiska sjukdomar, MS, Parkinson och obesitas.
Inom enheten är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i den dagliga vård verksamheten. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare och patientföreningar. Vi finns i fina lokaler på Torsplan.
Centrum för diabetes är en specialistmottagning/öppenvårdsverksamhet som arbetar med patienter som har diabetes, främst typ 1 diabetes, diabetiska fotsår och även konsultativt stöd för patienter med typ 2, gravida och annan typ av diabetes.
Nu söker vi en erfaren forskningssjuksköterska som kommer att driva vår forskning och våra studier framåt.
Tjänstgöringsgrad :100% heltid.
Vi söker
Du är en erfaren forskningssjuksköterska som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Du sätter upp och håller tidsramar och arbetar under eget ansvar, men tvekar inte att söka stöd av studieläkaren och kollegor när det behövs.
Du trivs med att ge god service och har ett gott bemötande till både patienter och kollegor.
Du är nyfiken, tycker om att lära dig nya saker, är med och driver verksamheten framåt och bidrar till en god stämning på mottagningen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av att arbeta som forskningssjuksköterska med kliniska prövningar, både Läkemedelsföretag sponsrade och akademiska studier.
Du behärskar engelska i tal och skrift och har god datorvana med bra kunskaper i MS Office samt vana från att använda olika IT-lösningar och tycker att det är kul med olika IT-system.
Du har inga problem med att prata i telefon och kommunicera med både patienter och aktörer som samarbetar med, utan tycker att detta är en kul del av arbetet.
Önskvärt att du har erfarenhet av diabetes.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
