Forskningssjuksköterska - VO Urologi

2025-08-28


Vi söker en forskningssjuksköterska till VO Urologi med anställning vid vår FoU-enhet. Som forskningssjuksköterska erbjuds du ett varierande, självständigt och stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling inom området.

VO Urologi är en länsklinik som bedriver verksamhet vid två av regionens tre sjukhus; Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Vi har en bred urologisk verksamhet som omfattar såväl basal urologi som de flesta typer av högspecialiserad urologisk kirurgi. Kliniken har också en bred forskningsverksamhet och ett utbildningsuppdrag inom såväl sjuksköterske- som läkarutbildning. Vid Universitetssjukhuset Örebro finns en vårdavdelning, en operationsavdelning, en avdelning för dagkirurgisk vård och stötvågsbehandling, en administrativ enhet, en FoU-enhet samt mottagning.
Universitetssjukhuset Örebro är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver vi avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. På sjukhuset finns 550 vårdplatser och 3500 anställda. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.

Dina arbetsuppgifter
Som forskningssjuksköterska ansvarar du för att planera, koordinera och utföra studiespecifika uppgifter i kliniska studier. Vid kliniken bedrivs både egna akademiska studier och företagssponsrade kliniska prövningar för patienter med urologiska sjukdomar. Vid intresse finns även möjligheten att bedriva egenforskning, gärna med omvårdnadsinriktning Arbetsuppgifterna är varierande och olika beroende på vilken studie man arbetar med. Huvuduppgiften är att planera för och koordinera för de patienter som ingår i olika studier.
Du kommer också vara behjälplig vid inklusion av studiepatienter, utföra journalgranskning och dokumentera resultat ifrån undersökningar, läkarbesök och egna mottagningsbesök. I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att utföra provtagning i olika studier samt administrera studieläkemedel.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med ansvarig forskare, andra yrkeskategorier och funktioner inom sjukhuset samt med olika läkemedelsföretag och deras samarbetspartners. Du kommer även medverka vid sponsorers kvalitetskontroller/monitorering. Verksamheten har en stor bredd, då vi i hög grad är inriktade mot högspecialiserad vård och forskning, samtidigt som vi omfattar samtliga delar inom basal urologi. På mottagningen sker utredning, behandling och uppföljning av urologisk cancer och andra sjukdomar i urinvägar och manliga könsorgan.

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Vi söker dig som är Legitimerad sjuksköterska med god samarbetsförmåga och intresse för forskning. Tidigare erfarenheter av klinisk forskning och Good Clinical Practice (GCP) är meriterande men ej ett krav, fortlöpande utbildning ges i respektive studie. Det är av vikt att du behärskar engelska, kan planera och arbeta självständigt, är noggrann och strukturerad och har god datorvana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Detta är ett heltidsjobb.

Region Örebro Län (org.nr 232100-0164)

Region Örebro län

