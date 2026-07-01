Forskningssjuksköterska - behovsanställd
Ctc Clinical Trial Consultants AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-01
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Vill du vara med och utveckla framtidens läkemedel och behandlingar? Söker du ett flexibelt extrajobb i en stimulerande miljö där du själv kan påverka när du arbetar? Då kan ett arbete som behovsanställd forskningssjuksköterska vara något för dig.
Nu söker vi extraanställd personal för arbete på våra kliniker i Uppsala. Vi har behov av extrapersonal som kan arbeta dagtid men främst kvällar, nätter och helg. Du får möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv miljö i ett företag med korta beslutsvägar. Vi har en stark gemenskap och ett öppet klimat.
Vi söker dig som har ett intresse för forskning och kliniska prövningar. Du arbetar strukturerat och noggrant, är flexibel och har ett serviceinriktat förhållningssätt med ett professionellt bemötande.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Kliniskt arbete i studier
Provtagningar, EKG, blodtryck
Provhantering på Lab
Andra studiespecifika tester och uppgifter som är vanligt förekommande i kliniska prövningar
Kontakt med forskningspersoner
För tjänsten behöver du
• Vara legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet
• Ha förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har ett kontinuerligt behov av extrapersonal. Urval samt intervjuer sker löpande.
Anställningsform: Visstidsanställning vid behov
Placeringsort: Uppsala
Vill du veta mer?
Om du har frågor får du gärna kontakta Ulrike Spetz-Nyström via mail: ulrike.spetz.nystrom@ctc-ab.se Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Meriterande
Erfarenhet av akutsjukvård
Erfarenhet av kliniska prövningar
Om arbetsgivaren - CTC Clinical Trial Consultants AB
CTC Clinical Trial Consultants AB är en Clinical Research Organisation (CRO) med verksamhet i Uppsala, Lund, Stockholm, Linköping och Göteborg.
Som CRO utför vi kliniska studier på uppdrag av industrin och akademin och erbjuder ett komplett full-servicepaket som inkluderar de tjänster, moment och leveranser som krävs för att genomföra en klinisk prövning – allt för att nya läkemedel så snabbt som möjligt når ut till patienter. Vi genomför idag studier från tidig till sen fas (fas 0-IV).
Studierna genomförs främst på våra egna forskningskliniker men vi samarbetar också med externa kliniker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CTC Clinical Trial Consultants AB
(org.nr 556849-1848), http://www.ctc-ab.se
Dag Hammarskjöldsväg 13 (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
CTC Uppsala Jobbnummer
9986808