Forskningskoordinator vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
2025-09-10
Om jobbet
Forskningskoordinatorn kommer i första hand att arbeta med kvalificerade forskningsuppgifter inom ramen för det pågående FORTE-finansierade projektet "Social dumpning mellan centrum och perifieri: utbredning, mekanismer och levda erfarenheter".
Arbetsuppgifterna avser sammanställning och analys av befintliga enkätdata, samt datahantering, transkriptioner och analys av kvalitativa intervjuer. Häri ingår att bidra till manusproduktion av en vetenskaplig rapport, samt minst en vetenskaplig artikel med fokus på hur "social dumpning" av bostadsprekära individer och familjer går till i termer av lokala praktiker, samt i relation till lokal bostadssocial politik. Kritiska välfärdsstudier och studier av lokala välfärdsregimer och styrningspraktiker formar de tvärvetenskapliga teoretiska utgångspunkterna för de aktuella studierna.
Utöver detta kan det också bli aktuellt att utföra forskningsuppgifter inom ramen för ett flertal andra pågående projekt vid Centrum för kommunstrategiska studier. Forskningskoordinatorn förväntas också att delta i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops.
Om dig
Vi söker dig som har en doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne, till exempel kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap eller socialt arbete.
Vi vill att du har:
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom mixed methods.
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av kvantitativ sambandanalys.
• Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsprojekt, vilket visas genom den sökandes tidigare publikationer, andra åberopade texter, och andra meriter.
• God samarbetsförmåga, god organisationsförmåga med noggrannhet och känsla för detaljer.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Praktisk erfarenhet av att ha arbetat med enkätdata
• Erfarenhet av flernivåanalys
• Vana att arbeta i R och Stata
• Goda kunskaper inom ekonometriska metoder som fixed effect estimering
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) som tillhör Institutionen för Kultur och Samhälle (IKOS). CKS fungerar som mötesplats för forskare och företrädare för kommuner och relaterade organisationer. Vi jobbar med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap för att stötta en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Läs mer om vår verksamhet här Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) - Linköpings universitet och här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet
Om anställningen
Anställningen som forskningskoordinator är en tidsbegränsad anställning på ca 12 månader, heltid.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
