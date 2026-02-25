Forskningskoordinator vid biobanksfaciliteten
2026-02-25
Vill du prova på att vara del i en verksamhet som brinner för att stödja forskare med provhantering och förvaring av de prov som är grunden till dagens och morgondagens forskningsprojekt? Arbetet är en rolig blandning av kundkontakter och IT-spårbarhet av biobanksprov.
Sök vikariat hos oss och bli vår nya kollega.
Vårt erbjudande
Vi har en medarbetare som ska gå på föräldraledighet och vi söker därför vikarie för att stödja verksamheten med varierande arbetsuppgifter. Biobanksfaciliteten är en gemensam forsknings-stödjande infrastruktur mellan Region Östergötland och Linköpings universitet som erbjuder rådgivning och praktiskt stöd kring hantering, förvaring och utplock av biobanksprov. Vi arbetar enligt kvalitetssäkrade rutiner och det dagliga arbetet varvar dokumentation och möten med forskare och annan forskningsstödjande personal.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand utföras i våra fryshotell och kan omfatta till exempel att:
• Bistå forskare med inlämning och utplock av prov.
• Hämta prov på laboratoriemedicin och lagra in dessa i våra IT-system.
• Bistå med frysunderhåll, temperaturloggningar och materialplanering.
Arbetsgrupp
Vi är åtta medarbetare som samarbetar nära varandra och med andra forskningsstödjande funktioner inom Region Östergötland och Linköpings universitet. Du kommer att vara verksam i en miljö av forskningskoordinatorer, forskningsingenjörer och handläggare som förutom stöd i provhanteringsnära frågor även stödjer forskare med till exempel biobanksansökningar, material-överföringsavtal och råd kring forskningspersonsinformation inför etikansökan. Biobanksfaciliteten är en del i det nationella samarbetet Biobank Sverige.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för arbetet, till exempel biomedicinsk analytiker, laboratorieingenjör, biomedicinare eller naturvetare.
Vidare har du praktisk erfarenhet av laboratoriearbete, att strukturera biologiskt material samt att dokumentera ditt arbete.
För tjänsten är det meriterande om du har;
Arbetat med Excel, Laboratory Information System eller liknande IT-system.
Vår dokumentation sker på svenska, så goda skriftiga kunskaper i svenska är ett krav.
Vid den dagliga kontakten med forskare kommunicerar vi både på svenska och engelska.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som har god kommunikationsförmåga och en kundorienterad inriktning. Detta är viktigt eftersom du dagligen kommer att möta forskare med behov av stöd kring praktiskt handhavande av prov i våra fryshotell. Vidare behöver du som söker vara noggrann och strukturerad och kunna följa våra dokumentationskrav.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, med tillträde enligt överenskommelse, helst 1 april, med planerad sluttid 31 december 2026.
Låter detta som ett roligt uppdrag som passar dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Enheten för biobanksfaciliteter Kontakt
Enhetschef Lena Thunell lena.thunell@regionostergotland.se 010-1036709 Jobbnummer
