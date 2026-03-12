Forskningskoordinator Till Mama Research Hub
Om jobbet
Vill du bidra till att utveckla en stark forskningsmiljö med fokus på jämlik implementering av evidensbaserad vård under graviditet, förlossning och eftervård?
MAMA Research HUB söker en eller två forskningskoordinatorer med strategisk blick och god organisatorisk förmåga.
Rollen är i första hand strategisk och utvecklingsinriktad, med inslag av operativ samordning.
Arbetsuppgifterna kan komma att fördelas mellan två personer beroende på tjänstgöringsgrad och kompetensprofil och omfattar exempelvis:
Strategiska uppgifter
• Stöd till MAMA Hubs styrgrupp i strategisk utveckling och strukturuppbyggnad
• Koordinering av arbetspaket och forskningsprogram
• Stöd i framtagande av större forskningsansökningar, etikansökningar och programansökningar
• Stöd till doktorander i forskningsadministrativa och forskningsrelaterade frågor
• Koordinera datainsamling
• Uppföljning av centrumets mål
• Stöd i utveckling av nationella och internationella samarbeten
• Samordning av implementerings- och samverkansaktiviteter
Operativa och administrativa uppgifter
• Planering och koordinering av möten, workshops och seminarier
• Uppföljning och rapportering till finansiärer
• Budgetuppföljning i samarbete med ekonom
• Kommunikation (webb, nyhetsbrev, populärvetenskaplig spridning)
• Boka intervjuer
Om dig
Vi söker dig som är strategisk, initiativrik och har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samverkan med forskare, administratörer och externa aktörer. Du trivs i en dynamisk miljö där utvecklingsarbete och struktur går hand i hand. I denna roll är dina personliga egenskaper viktiga.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom medicin, vårdvetenskap, nutrition, folkhälsa, samhällsvetenskap eller motsvarande
• Doktorsexamen
• Erfarenhet av forskningssamordning, projektledning eller strategiskt utvecklingsarbete
• Erfarenhet av arbete med extern forskningsfinansiering
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God organisatorisk och analytisk förmåga
Meriterande
• Erfarenhet av större forskningsprogram eller centrumverksamhet
• Erfarenhet av implementeringsforskning eller hälso- och sjukvårdsorganisation
• Erfarenhet av internationella samarbeten
• Erfarenhet av ekonomisk uppföljning
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på MAMA Research HUB
MAMA Research HUB är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som kommer att utveckla och utvärdera en serie innovativa, personcentrerade och evidensbaserade vårdprogram och interventioner inom mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård.
MAMA research Hub tillhör avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH), på institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, (BKV).
Läs mer om vår verksamhet här BKH.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare och kan komma att påbörjas med en provanställning. Vi söker antingen en person för heltidstjänstgöring eller 1-2 personer på deltid. Ange i din ansökan om du är intresserad av heltid/deltid eller både heltid och deltid.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning
Ange löneanspråk.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 april 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
