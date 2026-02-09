Forskningskoordinator Till Cifu Forskning
Region Västmanland / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2026-02-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med varierande arbetsuppgifter i en unik verksamhet som bidrar till regionens utveckling? Hos oss får du möjlighet att arbeta med verksamhetsutvecklingsfrågor kopplat till forskning och samverkan för att underlätta forskningsverksamhet.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som forskningskoordinator jobbar du med olika processer för att stödja forskningsarbetet i Region Västmanland, effektivisera och utveckla arbetsprocesser och flöden kopplat till forskning. Du deltar aktivt i att bygga upp en hållbar administrativ forskningsstruktur, där tillgängliggörande av hälsodata och stöd till kliniska studier blir dina fokusområden. Du kommer att medverka i och driva flera olika arbets- och utvecklingsprocesser kopplat till forskning inom Region Västmanland. Olika arbetsuppgifter kan komma att ingå beroende på sökandes kompetens och intresse.
Ett viktigt område handlar om att utveckla och koordinera en struktur för datautlämning av hälsodata för forskningsändamål i samverkan med berörda förvaltningar i regionen och aktörer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Du kommer driva utvecklingsarbetet, koordinera och handlägga processen vid förfrågningar om utlämnande av forskningsdata, förbereda underlag inför men- och sekretessprövning, samordna förfrågningar både internt i Region Västmanland och i samverkan med andra regioner.
Ytterligare en aktuell fråga är att arbeta med utveckling av en stödstruktur för kliniska prövningar och stödja forskare i forskningsprocessen med fokus på granskning och hantering av avtal inom forskning. Det kan exempelvis vara uppdragsavtal, kostnadsberäkningar vid läkemedelsprövningar, rådgivning och granskning av PUB-avtal och DTA-avtal.
En annan viktig arbetsuppgift är samverkan med andra forskningscenter både i Sjukvårdsregion Mellansverige och nationellt kring gemensamma processer och utvecklingsområden. Kontinuerlig projektledning av utvecklingsprojekt kopplade till forskning och forskningsprocessen kommer att vara en del av vardagsarbetet och du bör uppskatta att både initiera och delta i utvecklingsprojekt. Du kommer ha stor möjlighet att påverka utformningen av tjänsten och uppbyggnaden av arbetssätt kring utlämnande av hälsodata för forskning, och hantering av forskningsavtal i Region Västmanland
Om arbetsplatsen
Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU) är en del av regionens organisation med syfte att samla kompetens inom närbesläktade nyckelområden för de framtida utmaningarna vi står inför. CIFU har fyra underliggande organisationer: CIFU Forskning, CIFU Utbildning, CIFU Innovation, och Sjukhusbiblioteket. Den här tjänsten är placerad under CIFU Forskning. CIFU Forskning tillhandahåller vetenskaplig kompetens och forskningsinfrastruktur för att stödja forskare och forskningsprojekt inom regionen.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning, alternativt arbetslivserfarenhet inom området. Har du utbildning inom projektledning eller förbättringsledning är det meriterande. För tjänsten ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med projektledning och utvecklingsarbete. Har du tidigare arbetat med forskningsprocesser som att tillgängliggöra hälsodata, hantera avtal och forskningsrelaterade regelverk ser vi det som en stor fördel. Det är också fördelaktigt om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation eller offentlig sektor, och har vana att samverka mellan olika aktörer. Då en stor del av arbetet innebär att hantera forskningsdokument och samverka med andra ser vi att du har god datorvana och kan kommunicera väl på svenska och engelska, i tal och skrift.
För att du som söker ska trivas hos oss ser vi att du har ett engagemang och intresse för området. Då en stor del av arbetet sker i samverkan med andra behöver du vara tillmötesgående och ha en god samarbetsförmåga. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt, både i enskilda möten som i större sammanhang, samtidigt som du lyssnar in och anpassar dig till olika omständigheter. Du är initiativrik och tar ansvar genom att strukturera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat. Det är viktigt att du har en helhetssyn och förståelse för kostnader ur ett ekonomiskt perspektiv.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag till fredag
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Det finns möjlighet att delvis arbeta på distans när verksamheten tillåter. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2026.
Intervjuer är planerade att ske på plats på CIFU Forskning, ingång 29, från och med vecka 10.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Åslund cecilia.aslund@regionvastmanland.se 021-17 51 52 Jobbnummer
9730255