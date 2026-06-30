Forskningskoordinator IT- och digitaliseringslösningar inom forskning
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2026-06-30
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Digitaliseringsavdelningen vid Linköpings universitet söker nu en forskningskoordinator som tillsammans med kollegor och ledning vill vidareutveckla universitetets IT-resurser och bidra till att Linköpings universitet blir Sveriges ledande AI-universitet.
Som en av regionens största arbetsgivare kan vi erbjuda dig:
ett spännande, omväxlande och aktivt jobb med samhällsnytta
möjligheter att vidareutveckla dig själv och din kompetens
utrymme för att ta egna initiativ till teknisk utveckling och andra förbättringar för vår verksamhet
Om jobbet
Som forskningskoordinator inom Digitaliseringsavdelningen får du en nyckelroll i att utveckla och stärka LiU:s forskningsmiljöer i deras användning av IT- och digitaliseringslösningar samt koordinera avdelningens arbete med att bidra till dessa. Du fungerar som en strategisk och praktisk partner till forskare och forskningsstöd, där du både driver och samordnar insatser för att skapa verkligt värde i forskningsprocesserna. I rollen arbetar du nära verksamheten och blir en viktig brygga mellan teknik, forskning och organisation. Du bidrar aktivt till att omsätta lärosätets övergripande mål och visioner inom AI och digitalisering till konkreta initiativ och förbättringar.
Ett särskilt fokus ligger på möjligheter och utmaningar med AI som forskningsverktyg – från avancerad dataanalys till frågor om etik, kvalitet, informationssäkerhet och ansvarsfull användning.
Du är ett kvalificerat tekniskt stöd till LiU:s forskningsledare och forskarutbildningsledare. Du kommer delta vid inköp, utveckling, förvaltning av IT-lösningar som används inom forskning. Långsiktigt är målet att du är en resurs i strategiskt viktiga forskningsansökningar samt forsknings- och samverkansprojekt där du bidrar med din kompetens inom tillämpning av IT- och digitaliseringslösningar. Tjänsten ger dig möjlighet att arbeta nära forskningens framkant och vara med och forma hur digitalisering och AI används i akademisk forskning, både idag och i framtiden.
Du blir en del av Digitaliseringsavdelningen och kommer arbeta brett inom avdelningen men med placeringen i en grupp som arbetar med att leverera digitala lösningar till forskare, lärare och studenter.
Om dig
Vi söker dig som har ett självständigt, nyfiket och utforskande arbetssätt där du tillsammans med LiU:s forskare skapar verktyg ochmiljöer för framtidens forskning. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga att komma med nya idéer som du kan omsätta i praktiken och som leder till resultat. Som person stimuleras du av att arbeta mot mål och fokuserar på att uppnå resultat, vilket märks i din prioritering, planering och agerande. Du har förmåga att se till verksamhetens bästa ur ett helhetsperspektiv. Vi vill att du arbetar med hög serviceanda och har intresse för att hjälpa andra och leverera lösningar. Du har förmåga att utveckla ett förtroendefullt och gott samarbete med såväl interna som externa aktörer.
Vi vill att du ska ha:
doktorsexamen
god kunskap om och/eller erfarenhet av IT och digitaliseringsfrågor
bakgrund inom AI och/eller Data science
god kommunikativ förmåga i både tal och i skrift, såväl på svenska som på engelska
Det är meriterande om du också har:
erfarenheter från mångvetenskaplig forskning
erfarenheter av att arbeta med strategiska processer inom en forskningsmiljö
arbete med IT och digitaliseringsfrågor
erfarenheter av systemutveckling och framtagande av tekniska lösningar
Din arbetsplats
Utbildningen och forskningen vid Linköpings universitet håller världsklass. Digitaliseringsavdelningen skapar, tillsammans med lärare och forskare, undervisning och forskning i utvecklingens framkant. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen är du en del av detta dynamiska och utmanande arbete. Det är ständigt nya projekt på gång och arbetstempot är stundtals högt. Vi arbetar med att stötta forskningen i alla skeden.
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Månadslön. Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsersättning och goda termins- och pensionsvillkor. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-30Facklig kontakt
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 augusti. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Karin Jarheden karin.jarheden@liu.se +4613281856 Jobbnummer
9985704