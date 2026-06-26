Forskningskoordinator
Linköpings universitet / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-26
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en erfaren forskningskoordinator med vård– och medicinsk bakgrund
Om jobbet
Det här arbetet handlar om att bygga det stora excellensklustret M4-HEALTH. Det innebär att arbeta tillsammans med och stödja koordinatorns arbete, och bland annat att expandera konsortiet i olika riktningar, sköta kontakter med samarbetspartners, att hjälpa till med administration, att koordinera delprojekt, att anordna events, och andra liknande uppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är bra på att hålla många bollar i luften, som är bra på att interagera med många olika personer, och som vill jobba i en dynamisk och kreativ miljö, med ambitionen att bygga framtidens hälsoekosystem.
Vi vill att du har:
En vårdutbildning, t ex sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, el liknande.
Erfarenhet av att leda teams och samordna medarbetare från olika miljöer; privata såväl som offentliga.
Tidigare arbete med digitala tvillingar och dess excellenskluster.
En förståelse för hur ny AI-teknik kan hjälpa till att bygga framtidens hälsosystem.
En samarabetsorienterad personlighet, med förmåga att skapa och bygga kontakter, både självständigt och i samarbete med ansvarig person.
Flytande kommunikativ förmåga både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Ett intresse för och erfarenhet av att skapa nya sätt att jobba med hälsa.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på institutionen för medicinsk teknik, inom gruppen systembiologi https://liu.se/medarbetare/gunce57
som leds av Gunnar Cedersund https://liu.se/medarbetare/gunce57
som också är koordinator för M4-HEALTH (m4-health.se).
Läs mer om vår verksamhet https://liu.se/organisation/liu/imt
Om anställningen
Visstidsanställning 50% upp till 6 månader.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-26Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 2026-07-05. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Christina Inglisedotter christina.inglisedotter@liu.se +4613281013 Jobbnummer
9982015