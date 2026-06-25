Forskningskommunikatör - digitala kanaler
Nordiska Afrikainstitutet / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-06-25
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Vill du bidra till att forskningsbaserad kunskap når ut till beslutsfattare, media och andra samhällsaktörer genom digitala kanaler? Är du nyfiken på hur ny teknik, som artificiell intelligens (AI), kan användas för att utveckla kommunikation på ett säkert, etiskt och effektivt sätt? Har du både strategiskt tänkande och teknisk förståelse för hur webbplatser och sociala medier bäst används? Då kan du vara den vi söker.
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) söker en kommunikatör med ansvar för institutets interna och externa webbplatser samt sociala medier - och med uppdraget att tillsammans med andra utveckla formerna för berättande i olika digitala miljöer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i Uppsala, möjlighet till delvis distansarbete och goda förmåner.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
NAI är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet, finansierad av regeringarna i Finland, Island, Danmark, och Sverige. Institutets uppdrag är att fördjupa förståelsen för samtida afrikanska perspektiv bland nordiska beslutsfattare och andra samhällsaktörer. Vi bedriver forskning och samarbetar med partnerinstitutioner i Norden och Afrika. Institutet har cirka 35 medarbetare från nästan 20 länder.
Enheten för kommunikation och policyengagemang på NAI producerar artiklar, filmer, infografik, policynoter och andra publikationer; ansvarar för webbplatser och sociala medier; arrangerar evenemang och policybriefingar; och håller workshoppar om forskningskommunikation. Vi arbetar nära forskarna i utformningen av vår forskningskommunikation.Om tjänsten
Du ansvarar för att NAI:s digitala kanaler – webbplatser och sociala medier – är tillgängliga, säkra och effektiva verktyg för att sprida forskningsbaserad kunskap till beslutsfattare, media och andra samhällsaktörer. Du utvecklar strategier för innehåll, analys och användarupplevelse samt bidrar till att stärka institutets digitala närvaro och genomslag. Du koordinerar och är ansvarig för publicering i våra digitala kanaler.
En viktig del av rollen är att följa utvecklingen inom AI och digital kommunikation, och driva utvecklingen av hur vi använder existerande och nya verktyg på ett säkert, ansvarsfullt och kreativt sätt i linje med NAI:s uppdrag.
Har du erfarenhet av forskningskommunikation eller att översätta vetenskaplig kunskap till bredare målgrupper är det meriterande.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för utveckling och förvaltning av NAI:s webbplatser, inklusive teknisk funktion, analys och drift.
Driva och utveckla NAI:s sociala mediekanaler och bidra till en sammanhållen digital kommunikation.
Följa utvecklingen inom AI och digital kommunikation och ge råd kring säker, etisk och effektiv användning av nya verktyg.
Säkerställa att webb och digital kommunikation följer gällande lagar och standarder, till exempel GDPR, DOS-lagen och WCAG, samt riktlinjer för informationssäkerhet inom offentlig sektor.
Samverka med interna och externa parter, såsom forskare, webbutvecklare och leverantörer.
Bidra till utvecklingen av NAI:s övergripande kommunikationsarbete och digitala strategi.
Stödja kollegor vid evenemang och särskilda kommunikationsinsatser.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning inom kommunikation eller motsvarande.
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av webbansvar, sociala medier och analys av digital kommunikation.
God kunskap om lagar och standarder kopplade till digital kommunikation, såsom GDPR, DOS-lagen och webbtillgänglighet (WCAG).
Erfarenhet av webbanalys, SEO och UX-design.
Erfarenhet av att analysera och utvärdera sociala mediers genomslag och målgruppsengagemang.
Förståelse för AI-verktyg och deras användning inom kommunikation, med fokus på etik, säkerhet och effektivitet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
God analytisk och problemlösande förmåga.
Förmåga till och intresse av att samarbeta i en internationell och mångkulturell arbetsmiljö.
Meriterande:
Erfarenhet av forskningskommunikation.
Erfarenhet av arbete i internationella miljöer.
Kunskap om samtida afrikanska samhällsfrågor och politik.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Möjlighet till distansarbete delar av veckan.
Generöst friskvårdsbidrag, förmånliga tjänstepensionsvillkor och andra förmåner genom statliga kollektivavtal.
Kontor i hjärtat av Uppsala, mitt i Botaniska trädgården.
En internationell arbetsmiljö med kollegor från ett stort antal länder.
Möjlighet att bidra till att forskning når beslutsfattare och andra samhällsaktörer i Norden och Afrika.
Sociala aktiviteter som främjar trivsel och gemenskap.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett personligt brev via vårt rekryteringssystem vi länken. Sista dag för ansökan är 2026-08-16.
Om användning av AI i ansökan: Vi ser positivt på att AI används som stöd och på ett ansvarsfullt sätt, men vi eftersträvar transparens i alla led i ansökningsprocessen. Om du har använt AI-verktyg i din ansökan ber vi dig kort beskriva hur. Vi värdesätter kandidaternas egna erfarenheter, reflektioner och motivation, och lägger stor vikt vid autenticitet genom hela rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Afrikainstitutet
(org.nr 202100-2726)
752 36 UPPSALA Arbetsplats
Nordic African Institute Kontakt
HR
Hanna Björk nai@nai.uu.se +46184715200 Jobbnummer
9978431