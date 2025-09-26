Forskningsingenjör till projektet Luftföroreningar i Amazonas
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-09-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen https://portal.
research.lu.se/sv/organisations/planetary-health fokuserar på det invecklade sambandet mellan människors hälsa och vår planets hälsa, och betonar att våra samhällens välbefinnande är beroende av sunda naturliga system och ansvarsfull förvaltning av naturresurser. När vi bevittnar en aldrig tidigare skådad försämring av naturliga system, är både mänsklighetens och vår planets hälsa i stor risk. Vår forskargrupp är dedikerad till att ta itu med utmaningarna inom planetär hälsa, där miljön och klimatförändringarna påverkar folkhälsan både direkt och indirekt. Detta inkluderar faktorer som luften vi andas, buller, värmeöar och andra miljöfaktorer som kan ha negativa hälsokonsekvenser. Omvänt påverkar miljön oss också positivt genom till exempel tillgång till gröna ytor.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du som anställd omfattas av förmåner som generös semester, föräldraledighet och en fördelaktig tjänstepensionslösning. Läs gärna mer om hur det är att arbeta vid Lunds universitet på vår webbplats: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär att resa till Ecuador och att mäta luftföroreningar från gasfackling i samarbete med lokalbefolkningen. I tjänsten ska du också undervisa lokalbefolkningen i mätning och hantering av data. Sammanställning av data ingår i uppdraget.Kvalifikationer
Krav för anställningen:
- Doktorsexamen med inriktning på luftföroreningar
- Väldokumenterad kunskap om att mäta luftföroreningar
- Vetenskapliga artiklar som styrker ditt tidigare forskningsarbete relaterat till luftföroreningar
- Flytande i spanska i tal och skrift
- Flytande i engelska i tal och skrift
- God förståelse i svenska
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av fältstudier i Globala Syd och med utsatta grupper
- Tidigare samarbeten med teknik och hälsa
Övrig information
Du ska kunna börja jobba omgående och kunna resa till Ecuador och vara borta på fältresa under minst tre veckor.
Anställningen är på heltid (100 %) under 3 månader, med start den 15 oktober 2025 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du tjänsten
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, personligt brev och PhD examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med Kontakt
Ebba Malmqvist, rekryterande chef ebba.malmqvist@med.lu.se +46708924368 Jobbnummer
9527801