Forskningsingenjör supraledande acceleratorteknologi
2026-02-05
Är du intresserad av att arbeta med mätsystem i en avancerad laboratoriemiljö där vi utvecklar och
testar supraledande komponenter för framtidens partikelacceleratorer? Vi är ett internationellt team
som arbetar med att ge bästa möjliga stöd, både till lokal forskningsverksamhet och till internationella forskningsinfrastrukturer som är beroende av supraledande acceleratorteknologi.
Vi söker nu en forskningsingenjör som vill bidra till detta spännande och utmanande arbete.
Tjänsten är placerad vid FREIA-laboratoriet, som drivs av FREIA-avdelningen under
Institutionen för fysik och astronomi. Fysik och astronomi är en av universitetets största
institutioner, med ca 400 medarbetare, och bedriver forskning inom många olika områden. Vid
FREIA bedriver vi forskning och utveckling inom instrumentering och partikelacceleratorer i
samarbete med internationella forskningsnätverk och storskaliga forskningsinstitut så som CERN
i Schweiz och ESS i Sverige.
I FREIA-laboratoriet designar, bygger och testar vi avancerad utrustning som kommer att
användas för forskning vid vetenskapens framkant. Som exempel rymmer laboratoriet två stora
kryostater där supraledande accelerationskaviteter eller magneter kyls ner till extremt låga
temperaturer med hjälp av flytande kväve och helium, samtidigt som de matas med starka fält
eller strömmar under noggrann övervakning, i syfte att utvärdera deras prestanda.
Denna komplexa infrastruktur är beroende av avancerade mätsystem för radiofrekvensmätningar,
och magnetfältsmätningar, vilka kräver kontinuerligt underhåll samt regelbundna anpassningar
och utbyggnad för att möta nya behov och uppgifter. Den sökande får därmed en möjlighet att
Dina arbetsuppgifter
- Användning och utveckling av låg-nivåradiofrekvenssystem (LLRF)
- Mjukvaruutveckling för LLRF-system
- Drift och utveckling av radiofrekvensmätsystem för låg och hög effekt.
- Planera, utföra och dokumentera kvalifikationstester av supraledande kaviteter och
accelerationsmoduler.
- Bidra till FREIA-laboratoriets övergripande drift och utveckling.
- Delta i arbetet med övriga forskningsprojekt i FREIA-laboratoriet, exempelvis supraledande
magneter.
Vi arbetar i internationella samarbeten varför resor kan krävas i arbetet. Även arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.
Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, elektronik eller motsvarande. Du ska vara drivande och
resultatorienterad, samt vara öppen och flexibel inför nya arbetsuppgifter. Du ska ta ansvar för och kunna organisera arbete med flera arbetsuppgifter samtidigt.
Följande kompetenser och förmågor krävs för tjänsten:
• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
• Förmåga att arbeta självständigt och i ett arbetslag bestående av olika kunskaper och
kompetenser.
• Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation.
• Förmåga att kommunicera väl på både teknisk och övergripande nivå.
• God förmåga att organisera och dokumentera arbetet.
• Förmåga att rapportera arbetet muntligen och skriftligen på engelska.
För att vara framgångsrik i arbetet krävs även kunskap inom och erfarenhet av följande områden:
- Matlab eller motsvarande
- Programmering i C/C++, python etc.
- Mjukvaruutveckling
- Tillämpad matematik, tex dataanalys
- Labview
- Tillämpad supraledning
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom och erfarenhet av följande är meriterande för tjänsten:
- Signalteori
- Reglerteknik
- Låg-nivå FPGA-programmering (HDL)
- Labview FPGA-programmering
- LLRF-system
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars,
2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Maja Olvegård, +46 (0)72 9999 627,maja.olvegard@physics.uu.se
.
Vänligen inkludera i din ansökan en meritförteckning, ett personligt brev, och eventuella övriga
dokument som du vill att vi tar i beaktande.
Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2026, UFV-PA 2026/332.
