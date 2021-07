Forskningsingenjör, Rain Steg Ii - Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Elektronikjobb i Umeå

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Elektronikjobb / Umeå2021-07-03Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 - en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet söker en forskningsingenjör till forskargruppen Responsible Artificial Intelligence (RAI).Sista ansökningsdag är den 22 augusti, 2021. Anställningen avser heltid under en period av 12 månader. Anställningens startdatum är 1 oktober eller enligt överenskommelse. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. RAI-gruppen bedriver forskning om ansvarsfullt användande av AI samt utvecklar metoder och verktyg för att underlätta ansvarsfullhet inom AI. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer.Positionen är bekostad av Wallenberg Launchpad (WALP) som del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).2021-07-03Du kommer att vara ansvarig för att fortsätta utveckla webbplattformen RAIN som visualiserar, hanterar och spårar etiska och juridiska krav för att bygga ansvarsfulla AI-lösningar. I projektet ingår system och integrationer för automatisk monitorering och utvärdering av AI-system ur ett etiskt och policy-perspektiv. Du kommer att arbeta nära med industripartner för att utvärdera och användartesta plattformen och anpassa den till industrins behov.I arbetet inkluderar också att skriva (akademiska) rapporter som beskriver projektets resultat samt delaktighet i det akademiska arbetet med att kodifiera riktlinjer och etiska krav.Kompetenskrav- Kandidatexamen eller högre i datavetenskap eller motsvarande kunskaper.- Erfarenhet av full-stack-utveckling och mjukvaruarkitektur är nödvändigt då arbetet kretsar kring att på egen hand ta fram en växande mjukvaruplattform bestående av många varierade delar- Erfarenhet av eller utbildning i design och implementering av webbutveckling är nödvändig. Mer specifikt bör forskningsingenjören ha mycket goda kunskaper om moderna språk, bibliotek och ramverk som Node.JS, Webpack, Angular, React, Vue- Erfarenhet av eller utbildning i design och implementering av microservice-baserade serverlösningar och relaterade teknologier och språk som Docker, Python, Flask och, Kubernetes- Erfarenhet eller utbildning i API-design och goda kunskaper om REST, JSON, OAuth- Erfarenhet eller utbildning i att arbeta med både relationella databaser samt grafdatabaser och relaterade språk är nödvändigt, det är även kunskaper om kunskapsrepresentation, OWL, RDF och Description Logic- Eftersom forskningen bedrivs i en internationell forskningsmiljö krävs förmåga till såväl självständigt arbete som att samarbeta och bidra till lagarbete. Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs- Erfarenhet av eller utbildning i design och implementering av användarupplevelse (UX) är mycket önskvärt. Det är även erfarenhet av kravställning och anpassning med nära kundkontakter- Erfarenheter av machine-learning tekniker och ramverk är önskvärda- Meriterande är erfarenheter av pedagogisk visualisation- Meriterande är erfarenhet av utvärderingsprocesser, regulationer och certifiering- Meriterande är utbildning eller erfarenhet av formell filosofi, formell specifikation, och etik.En fullständig ansökan ska innehålla:- Ett personligt brev som beskriver varför du är lämplig för den utlysta anställningen- Curriculum Vitae (CV)- Kopior av examensbevis- Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller kodprov.Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet vid Umeå universitet.Sista ansökningsdag är den 22-08-2021.Referensnummer: AN 2.2.1-1114-21Närmare upplysningar lämnas av Dr. Andreas Theodorou, 090-786 6797, e-post andreas.theodorou@umu.se eller Prof. Virginia Dignum, 072-085 0890, e-post virginia@cs.umu.se Vi ser fram emot din ansökan!Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet5845270