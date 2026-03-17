Forskningsingenjör med erfarenhet inom bildbehandling och visualisering
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-03-17
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Visa alla jobb hos Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsenhttps://infravis.
se/ är Sveriges nationella infrastruktur för visualisering av vetenskapliga data. För närvarande har InfraVis över 50 experter anställda på nio olika universitet. https://www.cipa.lu.se/
är Lunds universitets lokala infrastruktur för bildbehandling och analys. CIPA är även den koordinererande enheten vid Lunds universitets InfraVis nod som består av runt 10 personer med kompletterande expertis. InfraVis och CIPA erbjuder alla sina experter kompetensutvecklingsmöjligheter av olika slag och månar om varje individs mål för utveckling och välbefinnande i största möjliga utsträckning ska tillgodoses. Genom att arbeta som expert inom InfraVis/CIPA får du tillgång till kollegor både lokalt och nationellt för stimulerande utbyte, diskussioner och gemensamt arbete för att lösa komplexa frågeställningar, utveckla nya metoder och hitta bästa sätten för att stödja forskning inom vitt skilda vetenskapliga domäner i hela landet genom visualiseringsexpertis.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Den huvudsakliga uppgiften består av att som expert bidra i olika forskningsprojekt som får stöd från https://infravis.se/.
För att främja kunskapsöverföring och utveckling av forskningsinfrastrukturen och dess experter krävs också regelbundet och aktivt deltagande i olika former av gemensamma aktiviteter inklusive möten. Tjänsten innehåller möjlighet till karriär- och kompetensutveckling av både generell och specifik art.
Arbetet kommer att fokusera på bildbehandling och visualisering av bilder och volymer. Arbetet kan omfatta ett eller flera av följande områden:
- Bildbehandling och bildanalys av tomografiska data, exempelvis synkrotron-röntgen-mikrotomografi eller labb-baserad röntgen-mikrotomografi.
- Utveckling av vetenskapliga visualiseringar.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren och driven person, som är lätt att samarbeta med och som trivs bra i en komplex forskarmiljö.
Krav för anställningen är:
För att anställas krävs en doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet, inom ett ämne som är relevant för tjänsten - exempelvis inom naturvetenskap eller teknik.
Ytterligare krav:
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Erfarenhet av bildbehandling och bildanalys av bilder eller volymer, ex. i ImageJ/Fiji, Python.
- Erfarenhet av visualiseringsprogram, ex. i Blender, DragonFly.
- Kunskaper inom programmering, ex. i Python.
- Hög motivation, med förmågan att initiera och snabbt förkovra sig i nya tekniker samt utmärkta arbets- och tidshanteringsfärdigheter.
- Goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.
Meriterande för anställningen är:
- Beprövad erfarenhet av att samarbeta med olika aktörer (forskare från olika vetenskapliga domäner).
Hänsyn kommer också tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående verksamhet inom infrastrukturen och hur denna kan bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Vi söker en forskningsingenjör för en särskild visstidsanställning på 2 månader med omfattningen 50%. Önskat startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter och ambitioner. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kontaktuppgifter (telefonnummer) till minst två referenspersoner samt övrigt som du önskar åberopa uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Mer information om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/919".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211)
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
Kajsa M Paulsson kajsa_m.paulsson@med.lu.se +46462224167 Jobbnummer
9803554