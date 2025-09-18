Forskningsingenjör | Lernia Bemanning & Rekrytering | Uppsala

Lernia Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala
2025-09-18


Är du en driven ingenjör med passion för innovation och utveckling? Nu finns chansen att kliva in i ett ledande R&D-team i Uppsala och bidra till nästa generation av Biacore-instrument. Utveckla banbrytande lösningar i en dynamisk miljö där din expertis verkligen gör skillnad.

2025-09-18

Som Forskningsingenjör kommer du att planera, utföra och rapportera delaktiviteter i större systemprojekt, inklusive labbexperiment med reagens och modellsystem för att utvärdera applikationer, metodologier eller mjukvara, samt aktivt delta i diskussioner och planering inom vår kunds scrumteam System & Application.

Formell kompetens:

• Ingenjörsutbildning med bakgrund inom molekylär bioteknik och analys
• Gedigen erfarenhet av praktiskt labbarbete under flera år
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Djupgående kunskaper i Biacore

Meriterande:

• Erfarenhet av R&D-projekt inom systemutveckling
• Erfarenhet eller intresse för design av mjukvara
• Personlig förståelse för systemutveckling, särskilt applikation och mjukvaruaspekter
• Förmåga att ta ansvar, planera, utföra och rapportera aktiviteter självständigt och i grupp

Anställningsform/omfattning/arbetsort

Visstidsanställning / Heltid / Uppsala

Tillträdesdag

2025-10-01 / Enligt överenskommelse

Som en av oss

Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.

Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb.

Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013)

Lernia Bemanning & Rekrytering

9516147

