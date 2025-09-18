Forskningsingenjör | Lernia Bemanning & Rekrytering | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en driven ingenjör med passion för innovation och utveckling? Nu finns chansen att kliva in i ett ledande R&D-team i Uppsala och bidra till nästa generation av Biacore-instrument. Utveckla banbrytande lösningar i en dynamisk miljö där din expertis verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som Forskningsingenjör kommer du att planera, utföra och rapportera delaktiviteter i större systemprojekt, inklusive labbexperiment med reagens och modellsystem för att utvärdera applikationer, metodologier eller mjukvara, samt aktivt delta i diskussioner och planering inom vår kunds scrumteam System & Application.
Om dig
Formell kompetens:
• Ingenjörsutbildning med bakgrund inom molekylär bioteknik och analys
• Gedigen erfarenhet av praktiskt labbarbete under flera år
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Djupgående kunskaper i Biacore
Meriterande:
• Erfarenhet av R&D-projekt inom systemutveckling
• Erfarenhet eller intresse för design av mjukvara
• Personlig förståelse för systemutveckling, särskilt applikation och mjukvaruaspekter
• Förmåga att ta ansvar, planera, utföra och rapportera aktiviteter självständigt och i grupp
Information
Anställningsform/omfattning/arbetsort
Visstidsanställning / Heltid / Uppsala
Tillträdesdag
2025-10-01 / Enligt överenskommelse
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9516147