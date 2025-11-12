Forskningsingenjör inom vävnadsimmunologi
2025-11-12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid forskargruppen för Utvecklingsimmunologi bedrivs forskning inom humoral immunitet.
Vi studerar hur tidig immunexponering formar B-cellsminne och antikroppsproduktion på lång sikt. Gruppen leds av universitetslektor Joan Yuan och består av både doktorander, postdoktorer och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, Avdelningen för molekylär hematologi. https://portal.research.lu.se/en/persons/joan-yuan
kan du läsa mer om vår spännande forskning.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna innefattar arbete med primär human vävnad för att undersöka samspelet mellan immunceller och stromala celler i lunga vid homeostas och inflammation. Huvudsakliga metoder är spatial-omics, fluorescensmikroskopi, flödescytometri (multiparameter) samt in vitro kulturer från primärt humant material. I samråd med projektledare kommer du vara involverad i planering av experiment, analysarbete, tolkning av resultat samt sammanställning av data. Tjänsten innefattar även experimentellt stöd till studenter på grundutbildning.Publiceringsdatum2025-11-12Kravprofil för detta jobb
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller motsvarande
- Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift
- Kunskap och erfarenhet av att självständigt arbeta med spatial-omics (datainsamling och analys)
- Kunskap och erfarenhet av att självständigt arbeta med multiparameter flödescytometri (datainsamling och analys)
- Erfarenhet av hantering av primär human vävnad och celler
- Erfarenhet av arbete med histologisk analys av humant material
- Tidigare självständigt arbete med bildanalys (t.ex. ImageJ, QuPath eller motsvarande)
- Tidigare självständigt arbete med cellodling
- Mycket god samarbetsförmåga
Meriterande för tjänsten är:
- Immunologisk bakgrund (analys och identifiering av immunceller)
- Kunskap av att arbeta med relevanta dataprogram (t.ex. Adobe Illustrator, FlowJo, GraphPad Prism)
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt samt i grupp.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) under 6 månader på heltid (100%) med start from 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
