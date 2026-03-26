Forskningsingenjör inom signalbehandling
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du intresserad av att använda dina kunskaper i signalbehandling för att utveckla ny teknik som stärker Sveriges försvar och säkerhet? Vill du arbeta med intressanta arbetsuppgifter och lära dig nya saker i samarbete med ledande forskare? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Försvarsmaktens efterfrågan på FOI:s kompetens inom framtidens radar är i starkt ökande och den nya digitala radarteknik som nu utvecklas kräver omfattande forskning och utvecklingsinsatser. Du kommer att arbeta med att utveckla och värdera metoder för signalbehandling/dataanalys för olika typer av radarsystem. Du kommer även att arbeta med modellering av radarsystem och beräkningar av deras prestanda. Arbetet kommer också att innebära deltagande vid prov och försök med våra experimentella radarsystem. Arbetet syftar ytterst till att bedöma nyttan som nya tekniker, metoder och produkter inom radarområdet kan ha för Sveriges försvar.
Arbetsuppgifterna är varierande med fokus på teoretiskt arbete men med praktiska inslag t.ex. i form av programmering eller deltagande vid försök. I arbetsuppgifterna ingår skriftlig rapportering på svenska till våra uppdragsgivare men kan också innebära vetenskaplig publicering på engelska.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Robusta radarsystem som tillhör avdelningen Telekrig . Enheten analyserar och värderar metoder och tekniker för radarspaning och radarövervakning, analyserar egenskaper och prestanda hos Försvarsmaktens radarsystem samt utvecklar nya radarsystemkoncept. Enheten genomför mätningar, modellering och simulering, utvecklar signalbehandlingsmetoder och tar fram experimentella radarsystem, samt bedömer konsekvenserna av ny teknisk utveckling, t.ex. inom drönarområdet och tillämpningen radarspaningssatelliter.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En civilingenjörsutbildning med inriktning mot teknisk fysik, rymdteknik eller ett område som FOI bedömer som motsvarande
Aktuella kunskaper i programmering i Matlab, Python och C
Aktuella kunskaper i signalbehandling av radardata
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet sker både individuellt och i grupp varför du behöver vara självgående, men också ha god samarbetsförmåga. Du är resultatorienterad och strukturerad.
Meriterande
Kunskaper om syntetisk aperturradar (SAR) är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 12 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Lantz. Fackliga företrädare är Jonny Genzel (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
