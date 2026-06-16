Forskningsingenjör inom organiska solceller
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2026-06-16
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Om jobbet
Organiska solceller (OSC:er) är baserade på halvledande kolbaserade material som absorberar synligt ljus och omvandlar solenergi till elektrisk energi. Jämfört med kommersiella kiselsolceller har organiska solceller unika fördelar. De kan till exempel tillverkas genom billig tryckteknologi (organiska halvledare kan lösas i organiska lösningsmedel och därmed användas som bläck), de kan göras halvtransparenta i olika färger och kan användas arkitektoniskt genom att integreras i byggnader vilket ger både estetiska och miljömässiga fördelar. OSC:er har också en kortare återbetalningstid gällande energiåtgång vid tillverkning jämfört med andra solcellsteknologier (energi som behövs för produktion av OSC-enheter är återbetald efter sex månaders användning under typiska solljusförhållanden i norra Europa).
Organiska solceller har traditionellt varit begränsade av deras relativt låga effektivitet (cirka 10%). Situationen har dock förändrats avsevärt under de senaste åren med en nyligen rapporterad verkningsgrad på över 20%. Den viktigaste orsaken till denna signifikanta förbättring beror på att man tillämpat fullerenfria acceptormaterial. Trots de snabba framstegen gällande verkningsgraden är lite känt gällande fysiken och fotofysiken hos denna nya typ av fullerenfria solceller. Denna tjänst kommer att fokusera på att förstå generering, rekombination och extraktion av laddningar hos fullerenfria OSC:er, och målet är att bana väg för en rationell utformning utav donator- och acceptormaterial för ytterligare förbättrad effektivitet.
Om dig
Vi söker motiverade kandidater med utbildningsbakgrund inom fysik, kemi, materialvetenskap eller teknik. Erfarenhet av organiska solceller är ett krav. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta som en del av ett team. Det förväntas att kandidaten öppet delar forskningsresultat med övriga gruppmedlemmar och aktivt bidrar till vetenskapliga diskussioner kring såväl det egna arbetet som andras forskning inom gruppen.
Anställningen innebär att genomföra den forskning som beskrivs i projektbeskrivningen och som definieras i samråd med projektledaren. Det ingår mindre projektledningsansvar, inklusive samordning av olika delar av arbetet för att säkerställa att uppsatta tidsramar hålls.
Vidare förväntas kandidater fungera som en resurs för övriga gruppmedlemmar genom att bidra med kunskap och rådgivning kring vetenskapliga metoder, experimentella protokoll och tekniker. På begäran av projektledaren kan ansvar för specifik forskningsutrustning och laboratorieinfrastruktur ingå, inklusive löpande underhåll, för att säkerställa en effektiv och välfungerande laboratoriemiljö.
Vänligen inkludera en avsiktsförklaring som anger:
1. Varför du är intresserad av denna position
2. Varför du tror att du är kvalificerad för denna position.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen Elektroniska och fotoniska material (EFM), på Instutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM)
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/en/organisation/liu/ifm/efm
Om anställningen
Särskild visstidsanställning (11 månader och 20 dagar), heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-16Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 7:e juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor
Feng Gao feng.gao@liu.se +4613286882 Jobbnummer
9965068