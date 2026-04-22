Forskningsingenjör inom Industriell Symbios
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter handlar framför allt om forskning och samverkan, samt delvis undervisning, inom ramarna för existerande forskningsprojekt och kurser vid avdelningen för Industriell Miljöteknik, enheten för Industriell och Urban Symbios (IUS). Forskningen inom tjänsten kommer speciellt vara inriktad mot kommuners möjlighet att integrera ett IUS-perspektiv i ordinarie planerings- och etableringsfrämjande processer i syfte att utveckla den samhälleliga resurseffektiviteten.
Om dig
Anställningen kräver civilingenjörsexamen eller motsvarande, samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom området industriell symbios med inriktning mot hur samhälleliga förutsättningar kan bli mer främjande för industriell symbios.
Det är vidare starkt meriterande att ha:
Erfarenhet får arbete i offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå.
Vana att samverka med företag och offentliga organisationer i forsknings- och utbildningssammanhang avseende industriell symbios.
Pedagogisk skicklighet avseende industriell och urban symbios.
Undervisningen och forskningen inom ramen för anställningen bedrivs på såväl svenska som engelska. Den sökande ska ha god förmåga att bedriva forskning samt undervisa (inklusive publicera vetenskapliga artiklar/rapporter) på både svenska och engelska.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för Industriell miljöteknik inom enheten för Industriell och Urban Symbios.
Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo/enheten-for-industriell-och-urban-symbios
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på 6 månader med en omfattning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Jonas Ammenberg jonas.ammenberg@liu.se
9870595