Forskningsingenjör inom fjärranalys
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Samhällsvetarjobb / Umeå Visa alla samhällsvetarjobb i Umeå
2026-06-22
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Institutionen för skoglig resurshushållning
Vi söker en motiverad forskningsingenjör med kompetens inom fjärranalys, geospatial analys och vetenskaplig programmering för att stödja forskning om skogars sårbarhet under klimatförändringar. Tjänsten erbjuder möjlighet att arbeta med avancerade jordobservationsdata, reproducerbara analysflöden och tvärvetenskaplig forskning som bidrar både till vetenskapliga publikationer och tillämpade bedömningar av skogsrisker.
Om jobbet
Skogarna i Sverige utsätts i allt högre grad för samverkande skogsskadegörare och klimatrelaterade påfrestningar, däribland barkborreangrepp, torka, värmeböljor och vårfrost. Detta projekt syftar till att utveckla och validera ett rumsligt-tidsmässigt, fenologiskt anpassat riskramverk för att identifiera var och när granskogar är som mest sårbara för barkborreangrepp under förändrade klimatförhållanden. Som forskningsingenjör kommer du att stödja projektet genom bearbetning av fjärranalysdata, geospatial analys, utveckling av reproducerbara arbetsflöden och framtagning av kartprodukter. Arbetet kommer att omfatta tidsserieanalys av satellitdata för fenologisk kartläggning, integrering av klimat- och miljölager, validering med fält-, fenokamera- och UAV/hyperspektrala observationer samt framtagning av dataprodukter som kan stödja vetenskapliga publikationer och intressentorienterad riskkartläggning. Tjänsten passar en tekniskt skicklig person som vill arbeta i gränslandet mellan fjärranalys av skog, riskbedömning av skogsskador och tillämpad miljödatavetenskap.
Som forskningsingenjör kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att omfatta:
Bearbetning, kvalitetskontroll och organisering av stora geospatiala och fjärranalysdatamängder, inklusive satellittidsserier, klimatdata, information om skogsbestånd, topografi, jordmån och valideringsdata.
Stödja framtagningen av fenologiska lager för gran, inklusive indikatorer för säsongsstart och knopputbrottsperiod, med hjälp av Sentinel-2, MODIS och/eller andra relevanta jordobservationsdatamängder.
Implementera och dokumentera reproducerbara arbetsflöden för raster-/vektorbehandling, tidsserieanalys, brytpunktsdetektering, kartvalidering och osäkerhetsbedömning.
Bistå vid integrationen av fenologiska lager med svärmningsfönster för barkborrar, variabler för torka och mikroklimat samt data om skogsstruktur.
Bidra till vetenskapliga publikationer genom att utarbeta analyser, figurer, tabeller, metodbeskrivningar och manuskripttext.
Bidra till projektdokumentation, datahantering, kodarkiv och kommunikationsmaterial på engelska.
Din bakgrund
Den sökande måste ha:
En universitetsexamen på masternivå, eller motsvarande kompetens, inom fjärranalys, GIS/geoinformatik, fysisk geografi, datavetenskap, datateknik, statistik eller ett annat ämne som är relevant för tjänsten.
Dokumenterad erfarenhet av bearbetning och analys av satellitdata på nationell till global nivå.
Goda programmeringskunskaper för vetenskaplig eller geospatial analys, helst i Python och/eller R.
Erfarenhet av GIS och bearbetning av raster-/vektordata, till exempel med hjälp av QGIS, ArcGIS, Google Earth Engine, GDAL, rasterio, xarray, geopandas eller jämförbara verktyg.
Förmåga att arbeta systematiskt med stora datamängder, metadata, versionskontrollerad kod och reproducerbara arbetsflöden.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.
Förmåga att arbeta självständigt, lösa tekniska problem, dokumentera arbetet tydligt och samarbeta effektivt i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Dokumenterade vetenskapliga publikationer i referentgranskade tidskrifter som är relevanta för tjänsten.
Följande kvalifikationer kommer att betraktas som meriter:
Erfarenhet av tidsserieanalys av satellitdata för skogsdynamik, vegetationsindexkurvor, fenologiska mått, beräkning av bladarealindex, detektering av säsongsstart eller metoder för brytpunkts- och kurvanpassning.
Erfarenhet av fjärranalys tillämpad på övervakning av skogsskador, såsom barkborrskador, torka och bedömning av skogshälsa.
Erfarenhet av att använda högpresterande databehandling, molnbaserad bearbetning, containeriserade arbetsflöden, Git/GitHub/GitLab, arbetsflödeshanterare eller öppna reproducerbara forskningsmetoder.
En stark publikationshistorik i referentgranskade internationella tidskrifter, helst inom fjärranalys.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Institutionen for skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige vilket innefattar inventering på havsstränder, i fjällen, i gräsmarker och lövskogar samt av fjärilar och humlor. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 120 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar.
Mer information hittar du på http://www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-15.
Ansökan ska innehålla följande dokument på engelska:
Ett CV inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner.
En redogörelse för dina vetenskapliga intressen, erfarenheter och din motivation för tjänsten.
En kopia av examensbeviset.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
901 83 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Forskare, projektledare
Langning Huo langning.huo@slu.se +46907868524 Jobbnummer
9972919