Forskningsingenjör i kommunikations- och beräkningssystem
Luleå Tekniska Universitet
2025-09-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet kommunikations- och beräkningssystem (Dependable Communication and Computation Systems, DCC) avdelningen för datavetenskap vid Luleå tekniska universitet söker nu en 1:a forskningsingenjör. DCC omfattar forskning om algoritmer, datastrukturer, beräkningsmodeller och programvaruteknik för utveckling av resurseffektiva, distribuerade och intelligenta system med tillämpningar inom framtidens digitala infrastruktur. Ämnet har även ett särskilt ansvar för didaktisk utveckling inom datalogins grunder.
Projektbeskrivning
Forskningen inom DCC är främst inriktad på modern datateknik, till exempel systemdesign och validering av industriella kontroll- och automationssystem, simulering och verifiering, neuromorfa datorarkitekturer samt kommunikation.Du kommer att arbeta i projektet 'Vektorsymboliska arkitekturer som ett algebraiskt programmeringsspråk för neuromorfa datorer', finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet pågår under perioden 2023-2027.
Din uppgift blir att bedriva forskning inom området hyperdimensionella beräkningar och vektorsymboliska arkitekturer samt bidra med forskningsresultat till det ovan nämnda projektet.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
I detta projekt kommer vi att basera våra originella metoder på den matematiska apparaten för hyperdimensionella beräkningar och vektor-symboliska arkitekturer (VSA). Som forskningsingenjör kommer du att ha följande uppgifter:
• Implementera, optimera och köra simuleringskod i Matlab och Python.
• Utveckla laborationer till kommande kurser inom Säker AI samt Kunskapsrepresentation och resonemang.
• Bidra till genomförandet av planerade experiment.
Tjänsten som forskningsingenjör innebär i huvudsak forskningsnära inom ett av de viktigaste ämnena för DCC. Som forskningsingenjör kommer du att bidra till forskning, publicering och pedagogisk verksamhet.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som forskningsingenjör krävs lägst slutbetyg från gymnasiet. Vi söker en person med kunskaper inom högdimensionella slumpmässiga representationsutrymmen, hyperdimensionella beräkningar (så kallade vektor-symboliska arkitekturer) samt grundläggande metoder i maskininlärning.
Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under sex månader med möjlighet till förlängning upp till ett år. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare information, kontakta: professor Evgeny Osipov, evgeny.osipov@ltu.se
0920-491578
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
