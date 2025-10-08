Forskningsingenjör i fysik och elektroteknik
2025-10-08
Vi söker en engagerad forskningsingenjör som vill vara med och skapa förutsättningar för framtidens ingenjörer och forskare. I denna mångsidiga roll får du arbeta nära både undervisning och forskning. Anställningen är placerad på campus Norrköping.
Om jobbet
Arbetet som forskningsingenjör innehåller flera olika delar men handlar i grunden om att serva såväl forskning som undervisning.
En betydande arbetsuppgift handlar om att ansvara för de olika laborationssalarna för undervisning och forskning och se till att de har lämplig och fungerande utrustning. Allt ifrån utredning och upphandling av specialutrustning till att kontrollera kablar och byta batterier i multimetrar. Du har ansvar för budget som rymmer all utrustning och ska långsiktigt se till att allt fungerar på bästa sätt. Då vissa laboratoriesalar har farlig utrustning ingår arbetsmiljöfrågor med riskbedömningar och utredning av eventuella tillbud och olyckor. Det tillfaller även denna roll att upprätta instruktion och genomföra introduktion och utbildning av nya användare.
Förutom ordinarie elektrotekniksalar har vi ett EMC-labb och ett PCB-labb som kräver speciell uppmärksamhet. I PCB-labbet har du ansvar för farliga kemikalier från inköp via användning till avfallshantering.
I anställningen kan det även ingå viss undervisning, speciellt i laborationsintensiva kurser, där du kan komma att ansvara för utveckling och genomförande av olika laborativa moment.
Om dig
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom elektroteknik eller närliggande område. Du är både tekniskt skicklig och har god samarbetsförmåga, men kan även arbeta enskilt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och ha lätt för att ta initiativ. Du trivs med att analysera och lösa problem, och du har ett genuint engagemang för att bidra till en välfungerande arbetsmiljö.
Du behöver kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt - på svenska och engelska - och ha förmåga att ta fram tydliga instruktioner, handledningar och rapporter.
Vi vill att du har:
• högskoleingenjörsexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande inom elektroteknik eller närliggande områden
• erfarenhet av arbete med tekniska applikationer
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av PCB-labb
• erfarenhet av EMC-labb och RF-labb
• praktisk erfarenhet från underhåll och service av teknisk utrustning
• pedagogisk erfarenhet
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen FEM - Fysik, elektroteknik och matematik, i första hand med laborationer för civilingenjörsutbildningarna ED - Elektronikdesign, och EDS - Elektronik och systemdesign, men även för övriga civilingenjörsutbildningar vid institutionen.
Forskningen vid FEM fokuserar på kommunikationselektronik och på tillämpad matematik, där det förra emellanåt behöver medverkan av en forskningsingenjör. Läs mer om vår forskningsverksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/itn/fem
Vår verksamhet är placerad på Campus Norrköping, vackert beläget längst med Motala ström i de centrala delarna av Norrköping.
Linköpings universitet har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 29 oktober 2025.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
